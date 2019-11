Erling Braut Haaland er høstens store fenomen i Fotball-Europa. Så langt har han scoret i hver eneste Champions League-kamp, noe han også gjorde mot Napoli på tirsdag.

11 minutter ut i kampen på San Paolo fikk Red Bull Salzburg straffespark. Som toppscorer i Champions League var det ingen tvil om hvem som skulle ta straffen for østerrikerne. På sedvanlig rolig vis tok jærbuen et lite «ventesteg» og fintet ut keeperen. 0–1.

Det er svært sjelden Haaland bommer på straffespark, så lenge siden sist at det er vanskelig å finne ut nøyaktig når.

Tirsdag skrev TV 2s Jesper Mathisen på Twitter at Haalands straffe mot Napoli var det 26. forsøket på rad som gikk i mål. Men det er ikke lett å få akkurat dette antallet bekreftet.

Mye øving

Uansett: Ifølge nettstedet Transfermarkt har Haaland i alle fall scoret på sine 12 siste forsøk fra 11-metersmerket, enten det er i Champions League, Eliteserien eller U 20-VM.

– Han har øvd mye, er Alf-Inge Haalands kommentar til hvorfor sønnen er så god til akkurat dette.

Kjetil Rekdal scoret på det mest berømte straffesparket i norsk fotballhistorie da han satte inn vinnermålet mot Brasil i VM i 1998. Rekdal bommet nesten aldri på straffe.

– Det er først og fremst en treningssak til å begynne med. Et godt tilløp, bra skudd, kontroll på keeper. Han har skutt i begge hjørner, noen ganger lavt, noen ganger høyt. At han er så treffsikker i så ung alder, er det mest imponerende. Det henger høyt. Uavhengig av tidspunkt og resultat virker det som han har full kontroll på situasjonen, sier den tidligere landslagsspilleren.

Han er så imponert over Haaland at han uttaler følgende:

– Jeg vil påstå at han er den beste i verden på å ta straffespark. Messi og Ronaldo har bommet mye, og det er to av de beste.

Ukjent

Reddet aldri straffe fra Haaland

Torjus Prestegård var keeper på Brynes aldersbestemte lag og spilte sammen med Erling Braut Haaland.

– Han har alltid vært god til å ta straffer. Han var spesielt god til å se en annen vei en der han skulle skyte og fintet ut keeperen. Han øvde mye på straffespark. Jeg reddet aldri, sier Prestegård.

Lysten til å vinne er større enn frykten for å tape.

Han kjenner igjen Haalands straffeteknikk.

– Når jeg ser på straffene han tar nå, er det stort sett den samme teknikken han har trent på år etter år, og spesielt det med blikket kjenner jeg igjen, forteller Prestegård.

– Uredd og tøff

Alf-Ingve Berntsen var Haalands trener i barne- og ungdomsfotballen. Han peker på både teknikk og psyke når han skal forklare hva som gjør 19-åringen til en stødig straffeskytter.

– Han har en god teknikk, men den viktigste årsaken er at han er uredd og tøff mentalt. Erling har en veldig vinnervilje. Lysten til å vinne er større enn frykten for å tape. Mange har det på motsatt vis, sier Berntsen.

– Uansett om hadde hatt en god eller dårlig kamp, var han den som skulle avgjøre kampene. Og det var en stor sannsynlighet for at han skulle lykkes. Mange har ungdommelig pågangsmot, men å gjenta prestasjonene er hakket verre.

Den nåværende Frøyland-treneren sier at Haalands metode med å vente ut keeperen er en av årsakene til den gode statistikken.

Far som mentor

Kjetil Rekdal mener at det er mer imponerende å gjenta suksessen i dag enn for 20–30 år siden.

– Da var det ikke nett og tv i like stor grad. Alle som møter Salzburg nå har studert straffesparkene og det han gjør. Likevel scorer han.

Jesper Mathisen tror at unge Haaland har sin far å takke for noen av ferdighetene sine.

– Han har en enorm selvtillit. Mange ganger er det litt påtatt når unge spillere har det, men han ser ut til å spille med null frykt. Han setter straffer med den største selvfølgelighet og har en teknikk der han venter ut keeper og setter ballen i det andre hjørnet. Han har en mentalitet som ikke er så vanlig i Norge, og jeg tror det har en sammenheng med at han har hatt far Alf-Inge som mentor. Han har allerede skapt sitt eget navn og sin egen måte å være på.