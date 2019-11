Hellelands knusende dom over WADA: – Hemmelige møter, intriger, tvang og latterliggjøring

– Dette er et varsel, skriver den tidligere kulturministeren i boken og gjentok det på lanseringen av boken «Ren idrett, skittent spill» torsdag ettermiddag.

Helleland har vært visepresident i Verdens antidopingorganisasjon (WADA) i tre år. Nå går hun snart ut av organisasjonen.

Helleland ønsker å varsle om at hun er en del av en organisasjon som skal jobbe for en ren og dopingfri idrett, men som ikke gjør jobben sin. Hun fikk oppleve det fra innsiden da hun i 2016 ble valgt inn som visepresident.

Tvilsom praksis

I boken påstår hun at det ble avholdt hemmelige møter hvor det ikke var noen agenda eller saksliste eller ført protokoller. Aftenposten har ikke andre kilder som kan bekrefte dette.

Hun påstår også at hun nærmest ble tvunget til å skrive under en bonusavtale for generalsekretæren uten å ha fått se avtalen.

Utgående president i WADA Craig Reedie avviser overfor NRK at Helleland ble tvunget til å skrive under på bonusdokumentet. Han sier beslutningen lå i en komité Helleland var medlem av, men bare møtte i noen få anledninger. Helleland sier igjen at hun ikke var klar over at hun satt i denne komiteen.

Fakta: WADA Forkortelse for World Anti Doping Agency Grunnlagt: 10. november 1999 Hovedkvarter: Montreal i Canada Eierne: IOC halvparten og nasjonale myndigheter halvparten. IOC står for halvparten av inntektene, nasjonale myndigheter Organisasjon: Styret består av 12 personer og står for den daglige driften. Representantskapet har 38 medlemmer hvorav halvparten kommer fra Den internasjonale olympiske komité (IOC). Det er representantskapet som velger president og visepresident. WADA delegerer arbeid til de nasjonale antidopingorganisasjonene som Antidoping Norge WADA-koden: En liste over hva som kan defineres som doping.

Helleland hevder også at hun følte seg latterliggjort og motarbeidet og skriver om hvordan hun så at utøvernes representant i WADA-styret ble ydmyket.

42-åringen har også vært en pådriver for at WADA ikke skal ta Russland inn i varmen før de har oppfylt alle krav.

Lite som fungerte

Hun kommer med en beskrivelse av en dysfunksjonell organisasjon der hun mener interessene til Den internasjonale olympiske komité (IOC) har forkjørsrett. Dette mener Helleland er en hovedgrunn til vinglingen i behandlingen av den store dopingsaken med Russland.

– Det viktigste arbeidsredskapet i arbeidet mot doping er et fritt og uavhengig WADA. Men nå er det slik at det er politi og varslere som avdekker de store dopingsakene. Da må vi spørre oss hvor effektivt antidopingsystemet er, sier Helleland.

Hun er klar på at her må det ytterliggående reformer og mener at et hovedproblem er IOCs makt over det som skjer i organisasjonen.

Kristin Kloster Aasen er IOC-medlem fra Norge. Hun ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om bokens innhold så lenge hun ikke har lest den. Men hun sier på generelt grunnlag:

– Det er felles innsats som skal til for å komme til bunns i kampen mot doping. Det er satt i gang prosesser for å skape strukturer som fører til at WADA oppfattes som uavhengig, sier hun og er overbevist om at det arbeidet som nå er satt i gang skal gi resultater.

IOC eier halvparten av WADA. Den andre halvparten eies av myndighetene i en rekke land. Linda Hofstad Helleland mener WADA bør være mer uavhengig.

– Norge må kreve et fullt uavhengig WADA. Nå er man på vei. Noe skjer, men det skjer ikke nok.

Craig Reedie som er utgående president i WADA har kommentert påstandene i boken overfor NRK:

– Fra begynnelsen av hennes visepresident-periode har ikke Helleland gjort noen forsøk på å engasjere seg med meg eller Wada-ledelsen. Hun har hele tiden jobbet for seg selv, sier Reedie til NRK.