Emil Iversen med advarsel: – Nå skal jeg være veldig kynisk

Trønderen slo igjennom for alvor med etappeseieren i klassisk sprint i Oberstdorf i 2016 og har hatt noen kruttsterke sesonger etter det.

28-åringen er dessuten en typisk potet som kan brukes til det meste. Han behersker begge stilarter og er god i både sprint og distanserenn.

Erfaringsmessig er han på vei inn i sine antatte toppår som konkurranseløper.

– Det er artig å kjenne på utviklingen som kroppen min har gjort siden jeg startet og kom inn det som senior. Kroppen er ganske mye bedre trent enn den var bare for et par år siden, sier Iversen til NTB.

Iversen var langt fra noen barnestjerne. Han er en utøver som har tatt stegene gradvis og som har fulgt den såkalte utviklingstrappa til Norges Skiforbund nærmest slavisk. Iversen markerte seg ikke voldsomt i tidlig junioralder, men som siste års junior ble han juniorverdensmester i stafett.

Da begynte det å lukte svidd av ham.

LES OGSÅ: Norges skiskytterstjerne tar pappaperm midt i sesongen

Betalingen venter

– Jeg begynner å få betalt for at jeg har bygget stein på stein. Det har vært en rød tråd i det, og jeg har trent bra i mange, mange år. Jeg tror at jeg har noen gode år i vente om jeg klarer å holde meg motivert, om jeg trives og er frisk. De neste tre årene kan bli mine beste. Det er de tre neste årene at vi får se hvor god jeg blir som skiløper. Jeg begynner å nærme meg makspotensialet, sier Iversen.

Han sier at han hele tiden jobber med de små ting for å bli bedre. Han er blitt mer bevisst på når han skal legge seg og at kostholdet er bra og sunt.

– Jeg er en 24-timersutøver. Det er de små detaljer som teller. Jeg er mindre syk enn jeg har vært og er inne i min beste alder. Nå skal jeg være veldig kynisk. Jeg skal utnytte årene som ligger foran meg.

Hardt og tøft

Allsidigheten til friskusen fra Meråker gjør at han går mot en hektisk sesong. Når du er god i alt ligger det an til lite fritid og få frihelger.

– Jeg tror det blir et år som passer meg bra. Jeg er en fyr som liker å gå mange skirenn. Det blir ikke et helvete, men det blir en skikkelig hard og tøff vinter. Det blir lite fri og få frihelger. Du blir i bobla over veldig lang tid. Jeg tror at jeg skal være mentalt og klar for det når vinteren begynner. Plan A er at jeg skal gå fort i veldig mange skirenn, men det kan skje ting som gjør at planen endres. Går det som jeg håper blir det en ekstremt belastende vinter både fysisk og mentalt.

Iversen vet nøyaktig hva det handler om i den mesterskapsfri sesongen som venter.

– Det viktige er at sesongen varer fra Kuusamo i slutten av november til Canada i mars. Jeg har alltid hatt en tendens til å bikke litt over. Den viktigste motivasjonen blir å holde seg langt opp på verdenscuplista. Det gir inspirasjon, motivasjon og glede og gjør det lettere å gjøre rette tingene.