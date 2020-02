Spansk storavis: Haaland favoritt til å bli Real Madrids neste spiss

Real Madrid er på jakt etter ny spiss etter den dårlige formen til Karim Benzema. Erling Braut Haaland er øverst på ønskelista, ifølge den spanske avisen Marca.

Erling Braut Haaland scoret sitt 40. mål for sesongen mot Werder Bremen. Nå skal Real Madrid være på jakt etter nordmannen. Foto: Peter Steffen, AP / NTB scanpix

NTB

Benzema står med kun én scoring i spansk La Liga siden midten av desember, mens Luka Jovic som ble hentet inn forrige sommer, ikke har slått til. Det gjør at Real Madrid ønsker seg ny spiss i startelleveren og på toppen av lista skal de ha Haaland.

Det melder den spanske sportsavisen Marca.

Lautaro Martínez, Timo Werner og «spesielt» Haaland skal være de mest aktuelle spisskjøpene til sommeren for den spanske storklubben, skriver avisen.

Haaland er blitt koblet til en rekke storklubber etter storspillet denne sesongen for Salzburg og Borussia Dortmund. Den norske spissen scoret mål nummer 40 for sesongen på bare 30 kamper da han doblet ledelsen i Dortmunds 2-0-seier over Werder Bremen 22. februar.

Ifølge Marca, som følger Real Madrid tett, skal det spanske hovedstadslaget ha tro på enighet med Dortmund som følge av deres gode forhold. Achraf Hakimi er allerede på utlån fra Real Madrid til Dortmund.

