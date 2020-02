Prøvespiller imponerte Start-trener og lagkamerat: – Håper vi får se mer av han

Hördur Ingi Gunnarsson presenterte seg med målgivende i seieren mot Haugesund. Joey Hardarson er åpen for at oppholdet blir lenger

Hördur Ingi Gunnarsson fikk gode skussmål av trener og lagkamerat etter kampen mot Haugesund. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Haugesund - Start 0–2 (0–0)

– Han fikk nok et temposjokk i starten, men jeg synes han tilpasset seg underveis. Han var offensiv og fikk vist fram gode innleggsføtter. Vi får ta en vurdering på hva vi gjør med han framover, sier Start-trener Joey Hardarson om den 21 år gamle landsmannen Hördur Ingi Gunnarsson som for tiden er på prøvespill i Start.

Etter 63 minutter spill i Storhall Karmøy kom backen ned langs høyresiden. Han vendte innover i banen, og slo et godt innlegg med venstrebeinet som traff Kevin Kabran som kunne spasere inn 1–0.

– Gikk raskere enn jeg er vant til

– Det var en god erfaring for meg å spille en kamp mellom to gode lag i Norge. Det gikk mye raskere og enn jeg er vant til. Det er bra jeg kunne prege kampen, og fikk hjulpet laget med å score. Jeg har en god følelse, oppsummerte backen som var klar på at han vil signere for Start.

«Fin måte å vise seg fram på. Solid defensivt og gode involveringer offensivt. Flott innlegg på 1–0», var begrunnelsen for at Hördur Ingi Gunnarsson fikk en 6-er på Start-børsen. Foto: Jon Berntsen Kåsa

– Jeg liker meg her. Det er en fin by, god kultur og gode spillere, sier Gunnarsson.

Joey åpen for at han blir lenger

Høyrebacken kommer fra den islandske toppdivisjonsklubben ÍA Akranes og vikarierte fredag for en skadet Eirik Wichne på høyrebacken mot fjorårets NM-finalist Haugesund.

– Det er for tidlig å si, men det en spennende type som viser gode ferdigheter, sier Joey Hardarson om dette er en spiller han vil signere. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Joey Hardarson sier det er gode muligheter for at oppholdet til Gunnarsson i Start blir lenger. Flyet hans hjem går i utgangspunktet på lørdag, men Hardarson skal bruke kvelden på å vurdere om 21-åringen blir lenger i Start.

– Vil du signere han?

– Det er for tidlig å si, men det en spennende type som viser spennende ferdigheter, svarer Start-treneren.

– Håper vi får se mer av han

Start sin kaptein mot Haugesund, Martin Ramsland, lot seg også imponere av prøvespilleren.

– «Høddi» klarte seg fint. Han har bra fysikk og trøkker til skikkelig. Han viser at han vil. Han er urædd i spillestilen, og slår gode innlegg med begge bein. Jeg håper vi får se mer av han framover, sier vikarierende Start-kaptein, Martin Ramsland. Foto: Jon Berntsen Kåsa

– «Høddi» klarte seg fint. Han har bra fysikk og trøkker til skikkelig. Han viser at han vil. Han er uredd i spillestilen, og slår gode innlegg med begge bein. Jeg håper vi får se mer av han framover, sier Martin Ramsland.