Vipers-marerittet fortsetter – ny stjerne ute i lang tid

Malin Aune har brukket en finger og er ute av spill i inntil to måneder.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Malin Aune knakk fingeren mot Molde og er ute i flere uker. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Det er kjedelig. Vi er få nok fra før, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad om skaden Malin Aune pådro seg sist seriekamp mot Molde.

Han sier at Malin Aune vil være ute av spill mellom 6–8 uker.

I en overbevisende tolvmålsseier på søndag i Aquarama måtte høyrevingen sette seg på benken tidlig i den andre omgangen etter å ha fått en smell i hånda, noe som i ettertid viste seg å være en brudd i en finger.

Gips i fire uker

Erik Welhaven Løchen, Medisinsk ansvarlig i Vipers, bekrefter at høyrevingen vil være ute i minst seks uker.

– Hun må ha fire uker med gips, også tar det noen uker etter det med opptrening. Dette føyer seg inn i rekken av andre uheldige skader, sier han.

Malin Aune har hatt sin dose med skader denne sesongen. I NM-finalen mot Storhamar i romjula pådro hun seg i kneskade som satt henne ut av spill i en måned.

Hun måtte også stå over den første VM-kampen i desember med kneskade.

Lang skadeliste

Dermed blir en lang skadeliste ytterligere lengre da Hanna Yttereng, Linn Sulland, Emilie Hegh Arntzen, Ragnhild Valle Dahl, Katrine Lunde, Josefine Intelhus og Karoline Olsen også er skadet.

Hanna Yttereng fikk en kneskade i sist Champions League-kamp mot Bucuresti, og vært ute av spill siden. Løchen tør ikke å anslå noe tid for når strekspilleren kan være tilbake på håndballbanen.

– Hun kan være tilbake om en uke eller en måned. Det er vanskelig å angi noe tid med den type kneskade, sier han.

Skader tvinger Vipers til å prioritere

Lørdag skrev Fædrelandsvennen at alle skadene hos Vipers tvinger Gjekstad til å prioritere annerledes for å spare spillere til sluttspillet

– Vi har ikke gitt opp Champions League, og skal gjøre alt vi kan for å vinne med dem vi har tilgjengelig. Men med den endeløse skaderekken må vi sørge for å ha flest mulig tilgjengelig til sluttspillet. Det ville vært dumt å risikere alt for så å stå med enda flere skader der, sa Gjekstad.

Onsdag kan Vipers avgjøre seriemesterskapet dersom sørlendingene slår Byåsen og Storhamar avgir poeng mot Gjerpen.

– Jeg regner med vi får en tøff kamp mot et lag i bra slag, sier Ole Gustav Gjekstad om Byåsen-kampen.