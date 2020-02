PSG-president siktet i korrupsjonssak

PSG-president Nasser al-Khelaifi er siktet for medvirkning til korrupsjon i forbindelse med omsetning av TV-rettigheter, opplyser påtalemyndigheten i Sveits.

Nasser al-Khelaifi er siktet i en korrupsjonssak. Foto: Foto: Jacques Brinon / AP / NTB scanpix.

NTB

Al-Khelaifi og tidligere Fifa-generalsekretær Jérôme Valcke er siktet av en sveitsisk domstol. De to er sammen med en tredje person siktet for korrupsjon i forbindelse med kjøp av TV-rettigheter, skriver AFP.

Ifølge den sveitsiske påtalemyndigheten (OAG) gjelder dette «TV-rettigheter for ulike VM-sluttspill og Fifas kontinentcup».

Al-Khelaifi er styreleder både i sportsrettighetsselskapet Bein Media Group og i Qatar Sports Investment. Mest kjent er han likevel som styreleder og administrerende direktør i den franske fotballklubben Paris Saint-Germain.

I en kommentar torsdag hevder PSG-sjefen at han er uskyldig og at han regner med å bli renvasket fra alle anklager.

Han er blant annet anklaget for å ha gitt Valcke «upassende gaver», som skulle fungere som en motytelse for rettighetene til blant annet nevnte sluttspill. Blant gavene nevnes 18 måneders gratis opphold på en luksuseiendom, som normalt koster mellom en og to millioner kroner i leie.

Valcke ble i 2016 dømt til ti års utestengelse fra all fotball for sin rolle i korrupsjonsskandalen som også felte Fifa-president Sepp Blatter.