Norsk idrett blir ikke hørt i Kina-saken

Norges idrettsforbund har flere ganger bedt myndighetene om ikke å ta av tippemidlene for å finansiere idrettsavtalen mellom Norge og Kina – uten å bli hørt.

Idrettspresident Berit Kjøll sier hun forholder seg lojalt til bruk av tippemidler for å finansiere idrettsavtalen mellom Norge og Kina. Her i møte med kultur- og likestillingsminister Abid Raja mandag. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Idrettspresident Berit Kjøll sa onsdag til TV 2 at styret i Norges idrettsforbund (NIF) er samlet i synet på at bruk av spillemidler fra Norsk Tipping er innenfor definisjonen av «idrettslige formål» når de brukes til å finansiere idrettsavtalen mellom Norge og Kina inngått i 2017.

Under denne avtalen har blant annet 200 kinesiske utøvere innen flere idretter fått komme til Norge for å trene, og flere norske idrettsprofiler har vært engasjert på trenersiden.

Norges regjering har vedtatt at 3,2 millioner kroner av spillemidlene fra Norsk Tipping skal brukes til å finansiere avtalen, som blant annet har som formål å hjelpe kinesiske utøvere før OL på hjemmebane i 2022.

Ba om ikke å bruke spillemidler

Når idrettspresidenten sier at styret stiller seg lojalt bak denne beslutningen, er det etter flere henvendelser til norske politikere med bønn om at disse pengene heller blir tatt av fagdepartementenes budsjetter og ikke av midler som er øremerket norsk idrett.

I oktober 2019 sendte NIF et høringsnotat til Stortingets utenriks- og forsvarskomité med følgende anmodning:

«Norges idrettsforbund ber komiteen fremme et prinsipielt forslag om at når frivillige organisasjoner bidrar i det utenrikspolitiske arbeidet på vegne av regjeringen, skal det finansieres over fagdepartementenes budsjett og ikke over spillemidler eller andre tilskudd beregnet på organisasjonens formål i Norge.»

Idrettspresident Berit Kjøll avbildet i fjor sommer. Foto: Morten Uglum

– Det forholder vi oss til

Det er på det rene at NIFs ønske om hvordan Kina-avtalen bør finansieres ikke er tatt til følge. I et skriftlig notat til NTB om bruk av spillemidlene til dette formålet, skriver Kjøll:

«I tidligere dialog med departementet ble det klart at dette var måten myndighetene ønsket å finansiere NIFs oppfølging av Kina-samarbeidet på. Det forholder vi oss til».

Idrettspresidenten begrunner dette blant annet med at et nei fra idretten til å bruke spillemidler ville innebære at norsk idrett ikke kunne opprettholde sitt engasjement i avtalen.

«Det mener jeg ville hatt betydelige negative konsekvenser for avtalen og for norsk idrett», skriver Kjøll.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja forsvarer bruken av spillemidler for å fremme vintersport i Kina. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Storpolitisk spill

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) har tidligere sagt til TV 2 at han mener det er et lite bidrag å bruke 3,2 millioner kroner for å fremme langrennssporten i Kina og forsvarer bruken av midlene fra Norsk Tipping.

Dette har opposisjonen på Stortinget reagert på.

– Jeg synes dette er helt uhørt. For det første synes jeg måten som idretten er blandet inn i et storpolitisk spill bak ryggen deres, er helt uhørt. Også det at man skal bruke idrettspenger på å sponse kinesernes jakt på OL-medaljer, er fullstendig uhørt, sier Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

Aps Trond Giske har sendt et skriftlig spørsmål til Raja der han ber om svar på bruken av Norsk Tippings midler for å finansiere Kina-avtalen.

