«Lurer på om du føler din beskrivelse av elendigheten i norsk toppfotball var spesielt presis?»

Det skrev Aalesund-trener Lars Bohinen på Twitter etter Rosenborgs imponerende 3–1-seier borte mot Maribor i Champions League-kvalifiseringen onsdag kveld.

Lurer på om du føler din beskrivelse av elendigheten norsk toppfotball var spesielt presis, oraklet fra Akersgata @leifwelhaven Eller har norske lag kun møtt bakgårdsklubber foreløpig? — Lars Bohinen (@Lars_Bohinen) August 7, 2019

Meldingen var rettet mot VGs kommentator Leif Welhaven. Han har tidligere gitt uttrykk for at norsk fotball har en vei å gå. Da fem eliteserielag røk ut av cupen i én og samme runde i juni, skrev han at «noe er alvorlig galt med nivået i toppen av norsk fotball».

– Inntil videre tror jeg man skal glede seg over de resultatene som nå er i boks. Samtidig er det litt tidlig å slå seg på brystet og lansere en stor friskmelding, sier Welhaven til Aftenposten.

Berit Roald / NTB scanpix

Han mener man kunne hatt godt av en diskusjon rundt hvor lista bør legges for de norske lagene.

– Jeg tror det er grunn til å minne om hvilke lag man faktisk har slått (i Europa). Jeg tror det handler om at vi må se flere resultater over en viss tidsperiode, sier han.

«Sviktende grunnlag»

Aftenposten har vært i kontakt med Bohinen. Han ønsker ikke å utdype kommentaren sin, men viser til det også andre norske trenere har uttalt den siste tiden.

I midten av juli sa også Molde-trener Erling Moe seg lei det negative fokuset.

– Vi må fremsnakke og prate godt om hverandre mer. Det norske lag gjør i Europa, er mye bedre enn folk tror, sa Molde-treneren den gang til NTB.

I et intervju med VG i starten av august mente Haugesund-trener Jostein Grindhaug at mye av kritikken er på «sviktende grunnlag».

– Det er veldig hyggelig når norsk fotball oppnår resultater. Ingenting vil være mer gledelig enn om man kommer dit at det ikke er noen grunn til å være kritiske, sier Welhaven.

Rosenborg og Molde har sikret seg et godt utgangspunkt for avansement i Europa. Slår trønderne Maribor sammenlagt er de sikret gruppespill i enten Europa League eller Champions League. Molde må gjennom playoff dersom de slår Aris over to kamper, for en plass i Europa League-gruppespillet.

Haugesund trakk den nederlandske storklubben PSV Eindhoven og tapte 0–1 i det første oppgjøret. Skulle Rogaland-klubben vinne, venter playoff om en plass i gruppespillet i Europa League.

I fjor kom Rosenborg og Sarpsborg 08 seg til gruppespill i europaligaen.

Se fakta under for de norske lagenes vei i Europa denne sesongen.

Fakta: Norske lag i Europa denne sesongen Rosenborg slo ut nordirske Linfield og hviterussiske BATE Borisov. Leder 3–1 over Maribor etter første kamp. Går de videre møter de vinneren av Dynamo Zagreb og Ferencváros. Molde slo ut islandske KR Reykjavik og serbiske Cukaricki. Leder 3–0 over Aris etter første kamp. Går de videre møter de vinneren av Partizan og Yeni Malatyaspor. Haugesund slo ut nordirske Cliftonville og østerrikske Sturm Graz. Ligger under 0–1 mot PSV Eindhoven etter første kamp. Går de videre møter de vinneren av Austria Wien og Apollon. Brann røk ut mot irske Shamrock Rovers.

Primoz Lovric / NTB scanpix

– Et kjempeløft

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, er enig med Leif Welhaven om at det er et stort forbedringspotensial i norsk fotball.

– Det ser plutselig mye lysere ut nå. Sånn er jo fotball. Det svinger voldsomt, og man lever av resultater. Men jeg tror det er en lang vei igjen, sier Torp.

Han gleder seg over de norske resultatene i Europa i det siste. Eksperten, som også jobber som utviklingssjef i 1. divisjonslaget KFUM Oslo, mener likevel det jobbes godt i norsk fotball.

– Jeg er veldig positiv til norsk talentarbeid. Det er blitt tatt et kjempeløft. Det begynner man også å se resultatene av. Vi har mange unge spillere ute i spennende klubber i Europa nå, sier han.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Han gleder seg spesielt over at norske spillere selges til utenlandske klubber og at klubbene i Eliteserien sitter igjen med gode overgangssummer. Torp mener det er avgjørende at det ikke bare kjøpes spillere fra utlandet, men at det er et omløp av penger i norsk fotball mellom klubbene.

Welhaven deler mange av de samme tankene som Torp. Kommentatoren tror norsk fotball har muligheten til å ta store steg i fremtiden.

– Det er på en måte ikke noe annet enn tiden som kan vise oss hvor langt man har kommet. En sunn og kritisk debatt om hvordan man skal bli bedre er utelukkende positivt, avslutter han.