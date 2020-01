Ronaldo tangerte Messi. Da svarte Barcelona-stjernen

Cristiano Ronaldo tangerte Lionels Messis 432 scoringer i Europas fem største ligaer. Drøye halvtimen senere slo argentineren tilbake.

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har scoret henholdsvis 432 og 433 mål i Europas fem største ligaer. Foto: MASSIMO PINCA / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

De har fulgt hverandre som skygger de 15 siste årene. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har levert et scoringssnitt nærmest ingen har sett maken til noen gang.

Søndag kveld spilte begge stjernene for sine respektive lag. Da Ronaldo satte sitt andre mål for kvelden for Juventus mot Parma, noterte portugiseren seg for sitt 432 seriemål i Europas fem største ligaer.

Det var samme antall seriemål som Messi sto med for Barcelona før søndagens kamp mot Granada.

Det tok en drøy halvtime før Messi svarte Ronaldos tangering. Argentineren ble matchvinner med 14 minutter igjen av kampen – og dermed økte hans scoringsantall til 433.

Ifølge statistikkleverandøren Squawka har ingen scoret flere mål enn Barcelona-stjernen i Europas fem største ligaer. La Liga, Serie A, Premier League, Ligue 1 og Bundesliga rangeres som de fem største toppdivisjonene.

Lionel Messi scoret kampens eneste mål mot Granada. Foto: Joan Monfort / AP

Ronaldo i scoringsform

Ronaldo har vært i en eventyrlig form den siste tiden. På de siste åtte kampene i Serie A har han scoret utrolige elleve mål.

Det gjør ham derimot ikke til toppscorer på det øverste nivået i Italia. Lazios Ciro Immobile står med 23 nettkjenninger så langt.

Juventus’ seier mot Parma søndag kveld gjør at storklubben befester posisjonen på toppen av tabellen. Danske Andreas Cornelius, med en fortid i Cardiff under Ole Gunnar Solskjærs tid i klubben, utlignet for Parma, men Ronaldos scoring gjorde at det endte 2–1 til slutt.

Ned til Inter på annenplass er det fire poeng etter 20 spilte kamper for Juventus. Lazio har spilt én kamp mindre enn konkurrentene og ligger seks poeng bak Torino-klubben.

Cristiano Ronaldo kunne glise etter to scoringer mot Parma. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Barcelona vant med ny trener

Nyervervelsen Quique Setién fikk sin første kamp som trener for Barcelona mot Granada. Den tidligere Real Betis-sjefen så katalanerne sløse med sjansene i store deler av kampen.

Da Germán Sánchez fikk rødt kort for bortelaget etter 69 minutter, åpnet rommene seg. Det utnyttet Messi i kjent stil.

Argentineren kombinerte lekkert med lagkameratene syv minutter etter utvisningen, før han selv avsluttet innenfor sekstenmeteren. Avslutningen var utagbar for Granadas sisteskanse.

I La Liga troner Barcelona og Real Madrid øverst av tabellen med samme poengsum. Rivalene har begge 43 poeng etter 20 serierunder. Atlético Madrid er nærmeste utfordrer åtte poeng bak.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 23:30 Oppdatert: 19. januar 2020 23:48

