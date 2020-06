Formen 1-stjerne går til angrep på racingkolleger: – Jeg vet hvem dere er

Lewis Hamilton (35) er rasende på Formel 1-miljøet. Den regjerende verdensmesteren føler at han står alene i kampen mot rasisme etter dødsfallet til George Floyd.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Formel 1-profil Lewis Hamilton går til angrep på Formel 1-miljøet. Her avbildet i mars under en pressekonferanse etter USAs Grand Prix i november i fjor. Foto: Chuck Burton, AP

Hamilton er en av mange som er i sorg over dødsfallet til amerikanske George Floyd. For en uke siden døde afroamerikanske Floyd etter en pågripelse i Minneapolis.

46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse. Dødsfallet har skapt sterke reaksjoner over hele verden, og i USA er det daglige protester og opptøyer.

Verdens beste Formel 1-kjører er en av mange idrettsstjerner som reagerer med avsky etter dødsfallet til Floyd. Men i tillegg kritiserer Hamilton sin egen idrett for å være tause etter hendelsen.

– Jeg ser alle dere som holder stille. Noen av dere er de største stjernene, men likevel er dere stille midt oppe i urettferdigheten. Ikke et eneste tegn fra noen i min bransje, som selvfølgelig er en sport dominert av hvite, skriver Hamilton på sin Instagram.

– Jeg står alene

Hamilton forteller at han er skuffet over mangelen på støtte fra sine kolleger i Formel 1.

– Jeg er en av de eneste fargede personene, men fortsatt står jeg alene. Jeg hadde trodd at dere til nå hadde skjønt hvorfor dette skjer og sagt noe om det, men dere kan ikke stå sammen med oss. Bare vit at jeg vet hvem dere er, tordner Hamilton.

Hamilton mener han står alene i kampen om rasisme i Formel 1. Her avbildet etter å ha vunnet sin sjette VM-tittel i Formel 1 i 2019. Foto: Jerome Miron, Reuters

Engelskmannen understreker at han ikke er en tilhenger av de voldsomme opptøyene som har pågått i USA etter dødsfallet til Floyd.

– Jeg står ikke sammen med dem som plyndrer og brenner bygninger, men de som protesterer på en fredfull måte, sier Hamilton.

Hamilton mener at dette ikke er et problem kun i USA, men over hele verden.

– Måten minoriteter behandles må endres. Og hvordan man lærer ulike land om likestilling, rasisme, klasseforskjeller og at vi alle er like, mener han.

Ifølge engelske The Guardian er dette ikke første gangen at Hamilton uttaler seg om rasisme i Formel 1.

– Det er nesten ikke noe etnisk mangfold i Formel 1. Fortsatt har ingenting endret seg etter mine 11 år her, sa Hamilton ifølge The Guardian i 2018.

Markeringer i tysk fotball

Også i tysk fotball har flere spillere markert sin støtte til avdøde Floyd. Dortmund-spiller Jadon Sancho hyllet amerikaneren med en t-skjorte hvor han ba om rettferdighet for Floyd. Det skjedde i søndagens 6-1-seier over Paderborn da briten scoret tre mål.

– Fornøyd med å score mitt første hat trick i karrieren. Det var et bittersøtt øyeblikk for meg personlig siden det foregår viktigere ting i verden som vi skal adressere og hjelpe med å endre, skriver Dortmund-spilleren på Instagram.

Dortmunds Jadon Sancho hyllet George Floyd etter å ha scoret mot Paderborn søndag. Foto: Reuters

Tidligere på dagen gikk Borussia Mönchengladbach-spiller Marcus Thuram ned på kne for å hedre Floyd da franskmannen scoret mot Union Berlin. I tillegg spilte den amerikanske Schalke-spiller Weston McKennie med et #JusticeForGeorge-armbånd i oppgjøret mot Werder Bremen.

Politibetjenten som holdt kneet sitt på nakken til Floyd i flere minutter, er siktet for drap, men demonstrantene forlanger at de tre andre involverte også etterforskes. Alle fire ble sparket etter hendelsen.