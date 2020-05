Bergensernes medaljetro på Brann har stupt: – Skulle gjerne sett at folk hadde mer tro på oss

Bare 12 prosent av byens befolkning ser for seg at Brann tar medalje i årets sesong.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Denne gjengen med Brann-spillere kommer trolig ikke til å ta medalje i år, ifølge Bergens befolkning. Foto: Alice Bratshaug

– Det er nok det som skjedde på slutten av fjoråret, da vi kollapset, som folk husker.

Ordene kommer fra Lars Arne Nilsen. Brann-treneren har akkurat latt seg både imponere og frustrere av spillerne i løpet av en hardøkt i duskregnet på Nymark.

Nå får han seg forelagt BTs årlige spørreundersøkelse om hvor bergenserne tror Brann havner på tabellen.

Bare 12 prosent tror Nilsens menn vil ta medalje. Det er en solid nedgang fra forventningene for fjoråret.

Da trodde 37 prosent av byens befolkning at det ville bli gull, sølv eller bronse.

Siden den gang har mye skjedd. Brann havnet på niendeplass etter å ha blitt most av Strømsgodset og Viking i sesongens siste kamper. Et flertall av spillerne ville ha ny trener. Etter mange og lange styremøter fikk Nilsen til slutt fortsette.

– Jeg skulle gjerne sett at folk hadde mer tro på oss, selvfølgelig. Vi har et potensial som gjør at jeg tror vi kan slå alle, men vi har tydeligvis ikke overbevist folk om det, sier Nilsen.

– Det kan hende vi hadde hatt et par mann til inn hadde det ikke vært for korona. Vi hadde i alle fall hatt en keeper på høyt europeisk nivå (Ralf Fährmann). Men nå må alle sannsynligvis klare seg med den gjengen de har. Foto: Ørjan Deisz

– Det er mye som kan gå galt

Han har vært trener siden 2015-sesongen. Først ble det opprykk fra 1. divisjon. Deretter har Brann tatt medalje to av fire sesonger under Nilsen. Nå snakker han om å bygge et nytt lag, en ny spillestil.

– Vi har vært i toppen de siste årene, men så kollapset vi i fjor. Nå tror jeg etter hvert vi begynner å få et lag igjen.

Poenget hans er at med så mye nytt, så er det en del ting som må klaffe. En del spillere som må ta nivået.

– Det er et lag som kan bli veldig bra. Hvor fort det blir veldig bra, får vi se, sier Nilsen.

Brann-treneren mener det er mye positivt å ta med seg, og lister opp:

Stemningen er bedre.

Spillerne jobber mer og mer som et lag.

19 år gamle Ole Martin Kolskogen fra Os har imponert ham. Samtidig er folk som Petter Strand og Erlend Hustad tilbake fra skade.

4–1-seieren over Djurgården i en treningskamp tidligere i vinter viser potensialet.

Det er sterk konkurranse på nesten alle plasser på laget.

– Jeg er også spent i år. Når vi får det til, er det veldig bra. Men det er mye som kan gå galt også.

– Hvor tror du Brann havner på tabellen?

– Jeg ser et stort potensial i laget, så er det min jobb å få det ut så fort som mulig. Det kan hende vi kommer til å svinge, sier Nilsen.

– Jeg tror vi kommer til å score flere mål, men vi kommer sannsynligvis til å slippe inn mer mål også, er jeg redd. Likevel er det fullt mulig å henge med i toppen, fortsetter Brann-treneren.

Daouda Bamba (til v.) må levere denne sesongen skal Brann få suksess, har BT-kommentator Anders Pamer skrevet. Foto: Ørjan Deisz

Barmen: Ingen er mye bedre enn de andre

Bakgrunnstallene for spørreundersøkelsen viser noen kuriositeter. Senterparti-velgere har størst medaljetro, SV-ere minst. Menn er noe mer optimistiske enn kvinner. Folk i aldersgruppen 45–59 har betydelig mer tro på Brann enn de fra 30 til 44. Folk med høy inntekt tror det skal gå bedre enn de med lav. Og jo lengre vekk fra sentrum du bor, jo mer positiv er du til Branns medaljesjanser.

Men hovedkonklusjonen er klar: Bare drøyt én av åtte ser for seg Brann-medalje.

– Hvor mange var det som trodde på oss før 2016-sesongen (da Brann tok sølv i opprykkssesongen)?

Spørsmålet kommer fra Kristoffer Barmen. Brann-spilleren prøver å illustrere et poeng. Den gangen var det bare seks prosent som trodde på medalje.

– Poenget mitt er at alt kan skje. Det finnes ikke lag i Eliteserien som er mye bedre enn de andre. Det er fullt mulig å havne både i toppen og bunnstriden, for alle lag. Det har de siste 20 årene vist, sier Barmen.

Midtbanemannen mener mye handler om flyt og tilfeldigheter. I tillegg til lagets kvaliteter, selvsagt.

– Men jeg ser for meg at vi skal kunne ta medalje. Vi kan ikke fire på det målet. Vi skal være med der oppe.

Ruben Kristiansen er enig. Han mener bergensernes lave medaljetro er naturlig med tanke på den svake sesongavslutningen i fjor.

– Det er opp til oss å vise at vi har noe å komme med. Vi skal kjempe om medalje i år. Så er det små marginer som vil avgjøre til slutt, sier venstrebacken.