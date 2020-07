Bodø/Glimt-supportere reagerer kraftig etter at Raja fikk kampbillett

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja får to billetter av Bodø/Glimt til søndagens kamp i Eliteserien. Det faller ikke i god jord hos klubbens supportere.

Bodø/Glimts invitasjon til Abid Raja faller ikke i god jord hos supporterne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Det er Bodø/Glimt som har invitert Raja til Aspmyra for å overvære søndagens eliteserieoppgjør mot Strømsgodset. Det bekrefter Ørjan Heldal, salgs- og arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt, overfor TV 2.

– Vi har invitert ham til oss og ønsker å få snakket med ham og få ytret våre tanker og meninger om situasjonen vi står i og snakke om alt fra breddeidretten og toppidretten. Vi ser på det som svært positivt, sier Heldal, som også bekrefter at Raja og hans følge går inn blant de 200 som får lov til å ta plass på tribunene.

Serieleder Bodø/Glimt får besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det faller i dårlig smak hos supportergrupperingen J-feltet.

– Det synes vi veldig lite om. Vi har bare 200 plasser, og det er sikkert 4000 som gjerne skulle hatt de to plassene, sier Erik Baalmann, som er talsmann for supportergjengen.

Raja selv nølte aldri da han fikk serieledernes invitasjon fra Nord-Norge.

– Jeg er glad for at Bodø/Glimt har invitert meg til både kamp og møte. Helt siden koronapandemien traff oss har vi lyttet til kulturlivet, frivilligheten og idretten. Koronasituasjonen har satt mange i en vanskelig situasjon, og vi jobber med å finne gode løsninger for alle, skriver Raja til TV 2.