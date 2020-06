Marcus Pedersen tatt for fyllekjøring: – Jeg angrer veldig

HamKam-spilleren får dommen mandag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Marcus Pedersen sier at han har hatt det tøft etter at kontrakten hans med Strømsgodset ble terminert. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det er lokalavisen Hamar Arbeiderblad som skriver at Marcus Pedersen (30) er siktet for promillekjøring. Den tidligere Brann-spilleren har selv tilstått og får dommen mandag.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært, og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, sier Pedersen til Hamar Arbeiderblad.

Avisen skriver at den tidligere landslagsspissen er siktet for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 22, 1. ledd, som er kjøring med over 0,2 i promille.

FIKK DU MED DEG DENNE? Hvis Marcus Pedersen måtte leve som Martin Ødegaard, ville han blitt drittlei av fotball

Pedersen har tidligere vært åpen om at han har hatt det tøft. For cirka ett år siden terminerte spissen kontrakten sin med Strømsgodset.

Siden har han slitt med en kneskade og vært arbeidsledig, før han signerte for HamKam i begynnelsen av juni.

– Uten at det på noen måte er formildende eller noen unnskyldning for hva jeg har gjort, så er det ikke til å stikke under stol at hendelsen har en sammenheng med alt dette. Jeg vil ikke gå konkret inn på ting som har skjedd, men det har vært veldig tøft for meg. Jeg nådde bunnen på det punktet, sier Pedersen.

Sportssjef- og hovedtrener Espen Olsen bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at klubben var kjent med hendelsen før de signerte Pedersen på en kontrakt ut året.