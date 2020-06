Ingen eksperter tror Start klarer trygg plass denne sesongen: – Helt topp for oss

Norske aviser er samstemte; Start må i det minste ut i kvalik for å overleve i Eliteserien denne sesongen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Start-spillerne forbereder seg til seriestart onsdag. Det får de gjøre uten store forventninger på sine skuldre. Foto: Steffen Stenersen

– Det passer oss greit det. Jeg tror det er en del som er usikre på oss. Hva Start i år kommer til å bli. Det er helt topp for oss, det.

Det sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen. Vi informerer han om at lagets hans ikke virker å ha stor tillit hos landets fotballeksperter og journalister.

De aller fleste mediehus med sportsavdelinger kommer i disse tider med sine tabelltips. Felles for dem alle er at ingen har Start på trygg plass. 14. plass er det høyeste av ni forskjellige tips Fædrelandsvennen har plukket ut.

– Stabil spillertropp

VG er blant dem som tror Start havner på kvalik:

– Noe av det som er positivt nå er en ganske stabil spillertropp. Klubben jobber også bedre med rekrutteringen, samarbeidet med klubbene i distriktet har blitt bedre. Så spørs det om Start har flinke nok ledere til å begynne en vei mot å være et stabilt topplag i norsk fotball, skriver avisens fotballreporter Knut Espen Svegaarden i tipset.

Mediehusenes tips for Start foran sesongen:

VG: 14. plass

Nettavisen: 15. plass

Eurosport: 14. plass

Dagbladet: 15. plass

Aftenbladet: 15. plass

Adressa: 16. plass

BT: 15. plass.

TV 2 (Jesper Mathisen): 14. plass

Podkasten Toppfotball: 14. plass

Fædrelandsvennen: 14. plass

Jesper Mathisen tipper Start på 14. plass denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Eurosport har også Start på kvalikplassen i sitt tips:

– Vi ser ikke at Start har en tropp og et system som gjør at de kan gå sesongen trygt i møte. Det blir en beinhard kamp for fornyet eliteseriekontrakt, og vi tror de må ut i ny kvalifisering, skriver de i tipset, som er levert av Kenneth Fredheim og Tor-Ole Skullerud.

– For svak kvalitet i forsvaret

Mens andre tror på direkte retur til 1. divisjon for sørlandsklubben. Bergens Tidende er blant dem:

– Entusiasmen etter opprykket kan kanskje være nok, og signeringen av Steffen Scorevik er spennende. Likevel er det for lite duellkraft på midten og for svak kvalitet i forsvaret til at vi føler oss sikre på at dette er tilstrekkelig til å overleve, skriver avisen.

I vårt Start-magasin, som er ute i butikkene nå, tipper vi Start på kvalifiseringsplass.

Les også Starts nye stjerneskudd

Les også Fotballradioen tipper Eliteserien

Ingen i Start-leiren tar de tipsene særlig tungt. Både spillere og trenere er komfortable med å være underdogs denne sesongen.

– På et vis er det naturlig. Vi kom oss gjennom kvalik, ikke direkte opprykk, og da er det naturlig at folk tror vi skal ligge der. Vi er underdogs og må kjempe med nebb og klør for hvert poeng, sier Hardarson.

– Kan dere overraske?

– Ja. Nøkkelen blir å komme godt i gang. Hvor høyt vi kan havne er ikke så viktig. Det er å sikre plassen som er viktig, sier Hardarson.

– Vi har alt å vinne

Når vi nevner tipsene for Start-veteran Joackim Jørgensen, svarer han raskt:

– Da tipper jeg plassen over kvalik.

Han fortsetter:

– Vi har alt å vinne. Det er ingen som har tro på at vi skal ha et godt år, men vi er fullt kapable til å overleve, sier Jørgensen.

Les også Les Aftenpostens tabelltips for Eliteserien her: Alt er unormalt i år – bortsett fra gullduellen

Joackim Jørgensen tror et lag med mange unge gutter kan gi en boost for Start. Selv er han blant de rutinerte. Her fra en kamp mot Sogndal i fjor. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Han spiller sin 150. kamp i Eliteserien onsdag, og vet litt om hvilket nivå som kreves for å overleve i landets øverste liga. Han tror at mye vil handle om kriging og å vinne dueller i de første kampene, og at det er vanskelig å si hvordan lagene står til hverandre.

– Jeg har full forståelse for at de tipper sånn. Spiller for spiller så er vi unge. Erfaring er det andre lag som har mer av enn oss, men det trenger ikke være noen fordel. Det kan godt være at vi har unggutter som er mer sultne og som kan gi oss en skikkelig boost, sier Jørgensen.

Start-spiller Erlend Segberg er heller ikke nevneverdig overrasket over tipsene.

– Det er naturlig. Vi er nyopprykket fra kvalik, så sett på fjorårets prestasjon så er vi jo kanskje det dårligste laget. Men jeg har veldig troen på det vi gjør. Sett bort fra den siste kampen har vi vist at vi kan hamle opp med eliteseriemotstand. Samtidig vet vi at det blir beintøft. Det er tøffe kamper hele tiden. Men målet er å holde oss, og jeg har stor tro på at vi klarer det, sier han.