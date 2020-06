87-åringen er en av idrettens mest skandaliserte menn. Etter mange år stilles han til ansvar.

BAKGRUNN: Lamine Diack hadde en enorm makt. Nå kan han måtte tilbringe resten av livet i fengsel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lamine Diack møtte mandag i retten i Paris, tiltalt for korrupsjon. Foto: Thibault Camus / AP

Munnen og haken var skjult bak en ansiktsmaske da 87 år gamle Lamine Diack mandag gikk inn i en rettssal i Paris.

En av idrettens aller mektigste dette årtusenet er tiltalt for å ha skjult positive dopingprøver for 23 russiske friidrettsutøvere. I retur skal idrettslederen som var satt til å beskytte og ivareta idrettens verdier, ha krevd tilsammen 35 millioner kroner for å se en annen vei.

I snart fem år har han sittet i husarrest i den franske hovedstaden. Onsdag skal han fortelle dommerne sin versjon. Får aktoratet det som de vil, dømmes han til ti års fengsel.

Les også Friidrettens redningsmann

Les også Rettssak i gang: Beskyldes for å ha tatt imot millioner fra dopingmistenkte utøvere

Ifølge påtalemakten skal den tidligere presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), gjennom utpressing, ha godkjent at dopede utøvere fikk delta i London-OL i 2012. Russerne herjet i britenes hovedstad og vant 24 gull. I etterkant er de strippet for fem av dem på grunn av dopingdommer, i tillegg til ti sølv- og bronsemedaljer.

Året etter var det friidretts-VM i Moskva. Også her fikk russiske utøvere, som Diack og IAAF visste var dopet, delta. Mesterskapet var det første av Vladimir Putins tre store stevner på russisk jord det tiåret (i tillegg til vinter-OL og fotball-VM). Gjennom dem fikk han fortelle historien om et nytt og mektig Russland.

Lamine Diack sammen med Russlands president Vladimir Putin og daværende IOC-president Jaques Rogge. De var sammen under åpningen av friidretts-VM i Moskva i 2013. Foto: Ria Novosti, Reuters

Skandalen kunne vært unngått

Vinter-OL i Sotsji i 2014 ble senere rammet av en omfattende dopingskandale. Kanskje kunne det mange kaller tidenes bedrageri i internasjonal idrett, vært unngått?

Lamine Diack hadde iallfall muligheten til å slå alarm da han ble klar over omfattende russisk juks i årene før London-OL.

Det franske aktoratet vil imidlertid fortelle at han gjorde noe helt annet. De mener at Diack foreslo en avtale med russerne. I november 2011 skal han ha møtt Vitaly Mutko, som lenge har vært en av Putins mest betrodde menn. Den gangen var han idrettsminister i den russiske regjeringen.

Les også Sebastian Coe gjenvalgt som IAAF-president

Les også Qatar er en lilleputtnasjon i idretten. Likevel arrangerer landet store mesterskap. Her er grunnene.

På møtet skal Diack ha lansert planen som senere fikk navnet «full beskyttelse». Diack var på det tidspunktet medlem av Den internasjonale olympiske komité. De 23 russiske løperne skal ha blitt presset til å betale mellom 1 million og 6 millioner kroner hver.

Fakta Lamine Diack Født: 7.6.1933 i Dakar, Senegal Tidligere lengdehopper. President i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) fra 1999 til 2015. Medlem av Den internasjonale olympiske komité fra 1999 til 2013. Ble da æresmedlem, en tittel han ble fratatt da han ble arrestert i 2015. Aktuell: Møter denne uken i retten i Paris, tiltalt for korrupsjon i forbindelse med den russiske dopingskandalen. Er under etterforskning i flere andre saker, blant annet for å ha mottatt bestikkelser før tildelingen av OL i 2016 og 2020, samt friidretts-VM i 2019. Les mer

Livets store tabbe

Det var ikke de eneste summene den franske påtalemyndigheten mener at ble overført fra kontoer i Russland til Diack og hans medsammensvorne. Friidrettspresidenten skal ha mottatt 14 millioner kroner, samtidig som forbundet forhandlet med russiske selskaper om sponsoravtaler og TV-rettigheter.

Pengene skulle, ifølge tiltalen, gå til å finansiere valgkampen til Diacks venn, Macky Sall. Sistnevnte ville bli president i Senegal. I retur sørget Diack for at IAAF ikke hadde hast med å følge opp de russiske dopingsakene.

Les også AFP: – PSG-eieren siktet for korrupsjon

Les også «Da idretten skrek etter en ny stjerne, dukket Usain Bolt opp. Er han tidenes aller største?»

På tiltalebenken i Paris sitter også Gabriel Dollé. Han var den gang sjef for antidopingarbeidet i internasjonal friidrett. Til politiet har han innrømmet det han kaller «sitt livs tabbe». Han fikk 1,9 millioner kroner av Papa Massata Diack – Lamines sønn, som også var markedssjef i IAAF.

Dollé har fortalt at Diack ba ham tenke på forbundets økonomi. En omfattende dopingskandale var på ingen måte bra for sponsorjakten.

Lamine Diack hilser på dronning Sonja under gjenåpningen av Bislett stadion i 2005. Foto: Ørn E. Borgen

– Rasisme og misunnelse

Papa Massata Diack er tiltalt sammen med sin far. Korrupsjon, hvitvasking og bedrageri er anklagene.

Lamine Diack. Foto: GONZALO FUENTES, Reuters

De to skal sammen med et par andre medhjelpere ha satt opp et hemmelig system. Det gjorde at Diack junior kunne inngå sponsoravtaler, samtidig som deler av avtalesummen havnet på kontoer han kontrollerte.

Papa Massata stiller ikke i retten i Paris. Han er i hjemlandet Senegal, som nekter å utlevere ham.

I et stort intervju med New York Times i 2017 sa Diack junior at hele anklagen har utspring i rasisme og misunnelse. Den er også en del av en europeisk konspirasjon for å ødelegge farens ettermæle, mener han.

– Foreløpig er det bare medieoppslag. Hadde de hatt bevis, ville de tatt det til retten, sa Diack junior for tre år siden.

Nå er den altså kommet dit.

De mange anklagene

Foreløpig er det bestikkelser i den russiske dopingskandalen far og sønn må svare for. Det er imidlertid langt ifra de eneste alvorlige anklagene de har mot seg.

Lamine Diack er anklaget for å ha tatt imot bestikkelser før tildelingen av OL til både Rio de Janeiro og Tokyo. Ifølge nettstedet Inside the games kan saken om Japan-lekene bli ført for en fransk domstol i løpet av høsten.

I fjor sommer vitnet Rios eksguvernør, Sergio Cabral, i en brasiliansk korrupsjonssak. Der sa han at Diack fikk rundt 15 millioner kroner av den lokale organisasjonskomiteen for å sikre fem-seks afrikanske IOC-stemmer.

Cabral soner selv en korrupsjonsdom på 200 år, og Diack har avvist anklagen. Fransk politi etterforsker også mistanker om at Diack mottok bestikkelser da Qatar fikk friidretts-VM i 2019.

I mange av sakene skal pengene ha gått via kontoer knyttet til Papa Massata Diack.

To russere er også tiltalt.

Valentin Balakhinitsjev er tidligere president i Det russiske friidrettsforbundet, mens Alexei Melnikov var landslagstrener.

De ble begge utestengt fra all friidrett på livstid i 2016 for korrupsjon og utpressing. Nå nekter de all straffskyld og holder seg i hjemlandet, langt unna franske dommere.

Den avstanden har ikke Lamine Diack til å beskytte seg. Han er nødt til å svare for seg. Mange i idrettsverden mener at det var på høy tid.

PS: Allerede på 1990-tallet ble Diack etterforsket av IOC for å ha mottatt bestikkelser i den omfattende ISL-skandalen, som rammet en rekke idrettsledere. Diack slapp unna med en advarsel. Ringenes voktere så det som formildende at han ikke var IOC-medlem.

Det ble han først et par år senere.

Kilder: Guardian, AP, Reuters, New York Times, insidethegames.biz