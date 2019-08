Sandnes Ulf-spiller solgt til eliteserieklubb

Sandnes Ulfs angrepsspiller Vegard Erlien er solgt til Ranheim. Det bekrefter begge klubbene på sine nettsider.

21-åringen fra Byåsen var kaptein for Rosenborgs juniorlag før han dro til Sandnes Ulf før 2018-sesongen.

Han var på utgående kontrakt og var ønsket med videre av klubben. Sandnes Ulf ønsket ikke å selge, men måtte til slutt innse at de var nødt til å la spilleren gå.

– Vi prøvde å beholde Vegard, men han hadde et ønske om å prøve seg på et høyere nivå, sier Sandnes Ulf-leder Tom Rune Espedal til klubbens nettsider.

Svein Hagen

Trønderen står bokført med 48 offisielle kamper og 7 nettkjenninger for de lyseblå.

– Han har hatt en fin reise. Etter tiden i Rosenborg har han fått mye spilletid i 1. divisjon for Sandnes Ulf. Nå mener vi han er klar for å ta nye steg og et nytt eventyr med oss i Ranheim, sier Ranheim-trener Svein Maalen til klubbens nettsider.

– Jeg gleder meg veldig til ta steget i Ranheim, og er veldig klar for nye utfordringer i Ranheim, sier Erlien selv.

Han har sin første trening med sin nye klubb allerede onsdag, og er aktuell for å få sin debut allerede til helgen.