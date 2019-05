Humoristisk Steinar Pedersen sendte stikk til Start etter cupavansement

– Har du en drømmemotstander i neste runde, Steinar?

– Start? Ånei, ler Steinar Pedersen. Noen minutter etter at Start ble sendt ut av cupen etter tapet mot Fram Larvik.

Selv om han brukte anledningen til et lite stikk til sin gamle arbeidsgiver, så føler han med klubben.

– Jeg har selv vært med å bli slått ut av Fløy i andre runde som Start-trener. Det er ikke noe gøy og det gjør vondt.

– Det er nok noen unge sørlendinger på Fram som er godt fornøyd tenker jeg, for vår del handler det om neste kamp nå, sier Arendal-treneren.

Se intervju med Start-spillerne her:

Det eneste sørlandslaget som er igjen utenom Arendal er fylkesvenn Jerv. De vil gjerne Pedersen møte.

– Det hadde vært kjempegøy å slå de ut på Norac, smiler 43-åringen.

Arendal selv slo Vindbjart 3–0 på Moseidmoen. Det ble en tett batalje, og Steinar Pedersen er fornøyd med gjennomføringen.

– Vi gjør en god førsteomgang og legger grunnlaget der. Vi scorer to fine mål og har god kontroll der vi bruker ballen mye mer enn tidligere i serien, sier den tidligere Borussia Dortmund-spilleren.

Arendal har slitt i innledningen av sesongen med to tap og en uavgjort, sist mot Hødd. Det at arendalittene fikk seg en seier her, tror Pedersen betyr mye.

– Det er spesielt viktig for oss slik som kampen ble. Her var det om å gjøre å ville mest. Vi ligger godt i ramma og gjør det vanskelig for Vindbjart, og med det som grunnlag klarte vi å bruke ballen godt selv, avslutter Pedersen.

Kim Kvaalen satt inn 1–0 for gjestene. Etter kamp var han klar på hvem han ville møte i neste runde.

– Rosenborg! I den formen som de er i så tar vi oss forbi dem, sier Kvaalen smilende.

Arendal best fra start

Moseidmoen badet i sol da dommeren blåste i gang den første runden i cupen mellom Vindbjart og Arendal. Gjestene startet med å sette press på Vindbjart, uten at det ble noen sjanser i åpningen.

Gjestene var best den første halvtimen, og etter 25 minutter fikk aust-ægdene valuta for presset. Rasmus Lynge Christensen fikk slått inn fra venstre, og inne foran mål lå Kim Kvaalen, og den offensive midtbanespilleren satte ballen sikkert fra kloss hold.

– Jeg husker egentlig ikke så mye av målet selv, men jeg fikk ballen på et innlegg. Jeg scorer ikke så ofte, så det var gøy, sier Kvaalen etter kampen.

På tross av å komme under så evnet ikke Vindbjart å få til noe press like etter baklengsmålet. I stedet smalt det på ny fra gjestene.

En strålende ball i bakrom ble tatt ned av Andreas Bruun Christensen. Dansken var muligens i offside, uten at det ble blåst for det. Alene med keeper gjorde ikke nysigneringen noen feil og satte ballen i lengste hjørnet bak en sjanseløs Christoffer Andersen i Vindbjart-målet.

Amper stemning

Etter målet kom vertene mer inn i kampen. Bereketab Geregzi kom seg fri et par ganger ute til venstre, og teknikeren skapte noen grå hår på hodet til Arendals høyreback Sune Kiilerich, uten at Steinar Skeies disippel fikk uttelling for det.

Etter pausen ble den rolige kampen plutselig amper. Tidligere Sogndal-spiller Reiss Greenidge ble hentet til Arendal før sesongen. Like etter den andre omgangen startet sendte engelskmannen Robert Skårdal på en voldsom luftetur utover sidelinja. Greenidge ble belønnet med gult, Vindbjart-spillerne på sin side mente at engelskmannen gjerne kunne fått en mørkere farge på kortet.

Rundet keeper

Vindbjart jobbet hardt utover den andre omgangen og var tidvis fullt på høyde med gjestene, men på overtid satt den siste spikeren i kisten. Ulrik Reinaldo Berglann kom seg gjennom alene med Vindbjarts sisteskanse. Den tidligere Jerv-spilleren gjorde ingen feil, rundet Christoffer Andersen og fastsatte sluttresultatet til 3–0.