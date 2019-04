Zachariassen kriget inn Sarpsborg-poeng

Haugesund – Sarpsborg 08 1–1

Sarpsborg spilte sin annen 1-1-kamp på rad da de tok med seg ett poeng fra en vanskelig bortekamp mot Haugesund.

Det virket det som begge lagenes trenere, Haugesunds Jostein Grindhaug og Sarpsborgs Geir Bakke, var fornøyde med.

Haugesund ville mest, gjorde minst feil og ledet fortjent 1–0 etter de første 45 minuttene. Etter sidebytte fikk gjestene en tidlig utligning. Etter det bar kampen preg av to lag som ikke klarte å skape så veldig mye mer.

Selvmål

FKHs frisparkkonge Alexander Stølås slo til igjen etter en snau halvtime. Hjemmelaget fikk et frispark fra 18 meter som han banket i mål via stolpen og ryggen på Sarpsborg-målvakten Aleksandr Vasjutin. Det ble derimot registrert som et selvmål og ikke backens annet mål for sesongen.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Kampen ble akkurat sånn som vi så for oss. Det ble en krig, men de var et hestehode foran oss, sa Sarpsborg-kaptein Jørgen Horn til Eurosport etter en omgang.

– Helt greit

Sarpsborg i sine selvlysende gule drakter fikk en flott start på annen omgang. Etter to minutter kom Steffen Lie Skålevik seg frem på høyrekanten. Innlegget hans fikk Haugesund-forsvaret problemer med. Sandvik reddet, men returen satte Kristoffer Zachariassen i mål.

– Vi begynte å vinne dueller og satte et visst trøkk på dem. Det er sterkt å ta poeng på bortebane i Haugesund, sa Zachariassen.

– Det er vel helt greit med 1-1, slo Grindhaug fast.