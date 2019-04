ØIF Arendal valgte Kolstad. FyllingenBergen må til Elverum.

Seriemester ØIF Arendal var eneste lag som fikk velge motstander i semifinalene i sluttspillet. Sørlendingene ble siste lag videre fra kvartfinalene etter en tredje og avgjørende kamp mot Nærbø søndag.

Elverum, FyllingenBergen og Kolstad ble alle semifinaleklare i to strake kamper.

ØIF-trener Marinko Kurtovic løste valget på demokratisk vis. Valget sto mellom Kolstad og FyllingenBergen.

– Vi hadde en avstemming i garderoben. Det ble et ørlite overvekt for Kolstad. Vi vet at både Kolstad og Fyllingen er gode nok til å slå alle lagene i Eliteserien. Det har de bevist allerede denne sesongen, sier Kurtovic til klubbens nettsted.

Morten Antonsen

Kolstad imponerte kraftig med å slå ut hardtsatsende Drammen med to strake seiere i kvartfinalen.

– Vi har fordelen av at det blir flere hjemme- enn bortekamper. Det kan være det som bidrar til at vi kan klare å komme oss til den tredje sluttspillsfinalen på like mange år. Men tøft kommer det til å bli, sier Kurtovic.

Rune Sævig

ØIFs valg betyr at Fyllingen møter regjerende sluttspillmester Elverum.

– Med det trykket vi har i hallen nå skal vi kunne ha gode muligheter mot alle. Vi ser at stadig flere spillere er på vei mot sin aller beste form, timingen på det kunne ikke vært bedre, sa Fyllingen-trener Andreas Gjeitrem til eget nettsted før Elverum ble bekreftet som motstander mandag.

Men på Twitter har han kommentert motstanderen.

– Det skal bli utrolig spennende å møte Elverum minst 3 ganger. Taktiske forberedelser og spill-motspill mot en trener som jeg virkelig har stor respekt for, skrev Gjeitrem.

Det er Michael Apelgren som leder Elverum.

FyllingenBergen møter Elverum i semifinale (best av 5). Det skal bli utrolig spennende å møte Elverum minst 3 ganger. Taktiske forberedelser og spill-motspill mot en trener som jeg virkelig har stor respekt for. — Andreas Gjeitrem (@Gjeitrem) April 8, 2019

Den første semifinalen spilles onsdag over påske. ØIF Arendal og Elverum starter hjemme. Den neste semifinalen spilles påfølgende helg.

Semifinalene og finalen i sluttspillet spilles over fem kamper.