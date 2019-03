Dette sier Kåre Ingebrigtsen om RBK-smellen: – Det virker kaotisk

Kåre Ingebrigtsen har trent Bodø/Glimt til en sensasjonell 4.-plass i Eliteserien, til nedrykk og til et mislykket forsøk på opprykk. Til slutt tok forholdet slutt mellom partene våren 2011.

I fjor sommer tok også trenerengasjementet i RBK slutt, etter fire år i sjefsstolen. Måten suksesstreneren, som vant fire seriegull og tre cupgull (inkludert de to han fikk i 2018), ble avskjediget på ble diskutert over hele landet i fjor høst. Nå er han ekspert på Eurosport – også det en kilde til diskusjon, etter den nylige rettssaken Ingebrigtsen hadde med de regjerende dobbeltmesterne.

– Det er den største forskjellen

Søndag kveld begynte den første hele sesongen uten Ingebrigtsen. Eirik Hornelands menn fortsatte den dårlige trenden fra vinteren og tapte 0–2 borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Tidligere RBK-er Morten Ågnes Konradsen og Amor Layouni sikret en fullt fortjent seier til gultrøyene, som har vunnet flere kamper enn noen andre eliteserielag i vinter.

– Den største forskjellen er avstanden mellom lagdelene. Bodø/Glimt henger godt sammen både i forsvar og angrep, mens RBK – som de selv sier – er overalt i angrep. Det virker kaotisk og når de da mister ballen, blir det kaos, sier Ingebrigtssen på Eurosports oppsummering av den første serierunden.

– Er det én ting Bodø/Glimt kan, er det å kontre. Da må man ha balanse. De (Rosenborg) er dårlig organisert offensivt og når man da mister ballen, vet de ikke hva de skal gjøre, sier Ingebrigtsen på Eurosport.

Ingen har vært dårligere

Også Pål André Helland og Horneland selv erkjente at det var reservekeeper Arild Østbø som i André Hansens fravær forhindret et større tap mot nordlendingene. Ingebrigtsen tror hjemmelagets fantastiske vinter, med åtte seiere på ni kamper, var utslagsgivende. RBK på sin side har knust GIF Sundsvall (5–1) og senest Norrköping (3-0), men ellers tapt fem kamper.

Ingen eliteserielag har gjort det dårligere, resultatmessig.

– Det hadde vært godt for dem å score først. Man kan gjerne si at treningskamper ikke betyr noe, men Glimt kommer inn med selvtillit som de har fått i pre-season. Rosenborg har halta hele veien og da er det små ting som skal til for å bli usikker. Og RBK ble usikker, slår han fast.

– Tynt

– Det vanskeligste i fotball er å angripe lag som ligger lavt. I dag var det ikke rom bak og da må man inn bak der det er vanskelig. Det klarte ikke RBK og da ble man stående langt ute og slå innlegg. Det ble vanskelig for Søderlund mot to gode stoppere. Da blir det tynt. Man må få vinklede løp inn i boksen og de var det få av, analyserte den tidligere Rosenborg-treneren på Eurosport.

Dermed er RBK på delt sisteplass etter én runde, sammen med Kristiansund og Mjøndalen som også tapte 0–2.