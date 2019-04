Fotballegenden Pelé på bedringens vei etter sykehusinnleggelse

Den brasilianske fotballegenden Pelé er på bedringens vei etter at han onsdag ble innlagt på sykehus i Paris med en urinveisinfeksjon.

Torsdag opplyste en talsmann for fotballikonet at helsesituasjonen er bedre, men at det er usikkert når 78-åringen vil bli skrevet ut.

– Alt er under kontroll, han blir stadig bedre, får nyhetsbyrået AFP opplyst.

Pelé, som bidro til at Brasil vant VM-sluttspillet både i 1958, 1962 og 1970, var i Paris for å gjøre et reklameoppdrag sammen med den franske superstjernen Kylian Mbappé.

Det er ikke første gang Pelé har slitt med helseproblemer de siste årene. Det planlagte reklameoppdraget med Mbappé skulle i utgangspunktet ha funnet sted i november i fjor.

I 2014 var 78-åringen innlagt på intensivavdelingen etter han fikk behandling for nyrestein.

Pelé blir av mange regnet som tidenes beste fotballspiller.