Fædrelandsvennen følger saken mellom Start og Kjetil Rekdal. Torsdag kom det ut pressemelding om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben.

Fredag tok saken en dramatisk vending, da Rekdal varslet at han møter opp for å lede laget mot Aalesund lørdag. I en pressemelding sier advokaten til Rekdal at han forbereder kampplanen lørdag. Start har varslet at Johannes Hardarson leder laget i serieåpningen klokken 15.30 lørdag. Diskuter saken under.