Raja reagerer på Northugs oppførsel: – Svekker idrettens omdømme

Kulturminister Abid Raja sier at Petter Northug svekker idrettens omdømme etter at langrennsstjernen ble tatt for råkjøring og det ble funnet kokain hos ham.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kulturminister Abid Raja er sjokkert over nyhetene som har kommet om Petter Northugs råkjøring og funn av kokain i leiligheten hans. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

NTB

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten og han er ikke den rollemodellfiguren han bør være, sier Raja til NTB.

– Hva begrunner du at han svekker idrettens omdømme med?

– Det er at idrettsstjerner har en rollemodell-rolle overfor barn og unge. Når en verdensstjerne av Northugs kaliber blir tatt for noe slikt, skaper det store overskrifter og det skaper stor skuffelse hos de mange som elsker Petter Northug. Og la det være klart, jeg er en av dem som elsker Petter Northug og idrettsprestasjonene hans. Men dette her er ikke noe vi kan elske, sier Raja.