Tredje strake seier for Brodd

Hanne Ødegaard scoret begge målene for Brodd og ble den store helten i 2-1-seieren over Vigrestad i 4. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for kvinner. Vigrestad har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden