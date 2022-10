Enorm opptur for Norge – vant borte mot Nederland

Norske kamper mot «topp 10»-rangerte motstandere siden 2010 (rangering på det tidspunktet Norge møtte dem i parentes):

Norske seire uthevet.

15/1 2010: 1–1 mot England (8) – privatkamp

24/2 2010: 2–2 mot Sverige (4) – Algarve Cup

26/2 2010: 1–2-tap for USA (1) – Algarve Cup

3/3 2010: 1–2-tap for Danmark (10) – Algarve Cup

26/10 2010: 1–3-tap for Sverige (4) – privatkamp

4/3 2011: 0–2-tap for mot USA (1) – Algarve Cup

7/3 2010: 0–1-tap mot Japan (5) – Algarve Cup

16/6 2011: 0–3-tap for Tyskland (2) – privatkamp

3/7 2011: 0–3-tap for Brasil (3) – VM

17/1 2012: 0–2-tap for Sverige (5) – privatkamp

29/2 2012: 1–2-tap for Japan (3) – Algarve Cup

2/3 2012: 1–2-tap for USA (1) – Algarve Cup

16/1 2013: 0–0 mot Canada (7)– turnering i Kina

6/3 2013: 2–0-seier over Japan (3) – Algarve Cup

11/3 2013: 0–2-tap for Tyskland (2) – Algarve Cup

13/3 2013: 2–2 mot Sverige (6) – Algarve Cup

1/6 2013: 1–2-tap for Sverige (6) – privatkamp

29/6 2013: 0–1-tap for Frankrike (6) – privatkamp

17/7 2013: 1–0-seier over Tyskland (2) – EM

28/7 2013: 0–1-tap for Tyskland (2) – EM-finale

10/3 2014: 1–3-tap for Tyskland (2) – Algarve Cup

13/1 2015: 2–3-tap for Sverige (5) – privatkamp

4/3 2015: 1–2-tap for USA (2) – privatkamp

11/6 2015: 1–1 mot Tyskland (1) – VM

22/6 2015: 1–2-tap for England (6) – VM

26/1 2016: 0–1-tap for Frankrike (3) – privatkamp

2/3 2016: 0–1-tap for Sverige (8) – OL-kvalik

24/10 2016: 0–0 mot Sverige (6) – privatkamp

29/11 2016: 1–1 mot Tyskland (2) – privatkamp

19/1 2017: 2–1-seier over Sverige (8) – privatkamp

22/1 2017: 1–0-seier over England (5) – privatkamp

6/3 2017: 0–2-tap for Japan (7) – Algarve Cup

11/6 2017: 0–1-tap for USA (2) – privatkamp

11/7 2017: 1–1 mot Frankrike (3) – privatkamp

24/10 2017: 0–1-tap for Nederland (7) – VM-kvalik

28/11 2017: 2–3-tap for Canada (5) – privatkamp

28/2 2018: 3–4-tap for Australia (4) – Algarve Cup

4/9 2018: 2–1-seier over Nederland (9) – VM-kvalik

4/10 2018: 1–2-tap for Sverige (9) – privatkamp

11/11 2018: 1–4-tap for Japan (7) – privatkamp

22/1 2019: 1–0-tap for Canada (5) – privatkamp

12/6 2019: 1–2-tap for Frankrike (4) – VM

22/6 2019: 1–1 mot Australia (6), seier etter straffer – VM

27/6 2019: 0–3-tap for England (3) – VM-kvartfinale

3/9 2019: 2–1-seier over England (5) – privatkamp

7/3 2020: 0–4-tap for Tyskland (2) – Algarve Cup

13/4 2021: 1–3-tap for Tyskland (2) – privatkamp

10/6 2021: 0–1-tap for Sverige (5) – privatkamp

15/6 2021: 0–7-tap for Nederland (3) – privatkamp

11/7 2022: 0–8-tap for England (8) – VM

7/10 2022: 1–4-tap for Brasil (9) – privatkamp

11/10 2022: 2–0-seier mot Nederland (6) – privatkamp

52 kamper: 8 seire*, 8 uavgjort, 36 tap

* Én av seirene etter straffesparkkonkurranse.

Kilde: fotball.no