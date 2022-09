Her sender Matip Liverpool til himmels: – Ikke sikker på at ballen var inne

(Liverpool-Ajax 2–1) Liverpool skulle slå tilbake og kvitte seg med marerittet i Napoli. Det klarte de - til slutt.

AVGJØRELSEN: Joel Matip header inn seiersmålet til Liverpool på en corner rett før slutt.

Publisert: Publisert: I går 22:53

– Jeg var ikke sikker på at ballen var inne, men alle følelsene kom da dommeren godkjente målet. Jeg hadde mine muligheter før det og er glad for at jeg fikk det målet, sier Matip til BT Sport.

Avgjørelsen kom i 89. minutt. Da gikk Joel Matip opp på en perfekt corner fra Kostas Tsimikas og headet inn 2–1-målet. Det var jo en passende anledning å sette inn sitt aller første Champions League-mål for Liverpool.

31-åringens forrige Champions League-scoring kom for Schalke mot Basel 11. desember 2013 ...

Det ble målet som reddet Liverpool og gjør at de røde fortsatt er med i gruppe A.

– Vi hører ikke på hva de andre sier, det er det viktigste. Det er morsomt med det – det er mange tidligere fotballspillere og de vet hva vi går gjennom, men de sier ting for å trykke oss ned, sier stopperkjempen Virgil van Dijk til BT Sport – som svar på den voldsomme kritikken de har møtt den siste tiden.

Det startet så bra da Mohamed Salah scoret sitt første Champions League-mål på syv kamper i det 17. minutt.

Men da Liverpool-forsvaret viste like dårlig forsvarsspill som motstanderen på det første målet, benyttet Mohammed Kudus sjansen og utlignet med en suser som var klistret i krysset og gikk i mål via tverrligger.

Det var ghaneserens femte mål på sine fire siste Ajax-kamper. 22-åringen hadde ett mål og en målgivende i 4–0-seieren mot Rangers.

Liverpool, som bare har tapt én av de 16 siste hjemmekampene (12 seirer) i mesterligaens gruppespill, hadde plenty av muligheter til å ta ledelsen. Virgil van Dijk prøvde seg ved to anledninger på corner, Diogo Jota hadde én stor mulighet, mens Trent Alexander-Arnold - i sin 50. europacup-kamp - hadde en dobbeltmulighet. Utrolig nok sto det 1–1 til pause.

Der og da var Liverpool ille ute i mesterligaens gruppe A med ett fattig poeng.

I 2. omgang fortsatte Liverpool å kjøre kampen uten å lykkes på siste tredel. Jürgen Klopp kastet innpå Roberto Firmino og Darwin Núñez i 66. minutt.

forrige



fullskjerm neste Joel Matip ruver høyest og header inn 2–1-målet. 1 av 3 Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

De to klarte ikke å endre kampbildet. I stedet var det Danny Blind som fikk en gigantisk mulighet til å sende Ajax i føringen. Headingen fra venstrebacken strøk stolpen i 75. minutt.

Darwin Núñez fikk sin mulighet i 83. minutt. Skuddet skled litt av foten og gikk utenfor stolpen til Remko Pasveer, som både var dyktig og heldig i Ajax-målet i kveld.

Pasveer fikk også en hånd på ballen da Núñez forsøkte å finne Luis Díaz på bakerste stolpe. Den ballen så hele Anfield i mål.

Så dukket Matip opp og vi fikk se at målteknologien virker.

- Dette var det svaret jeg ønsket fra spillerne. Alle kunne se at vi har forstått. Dette var et viktig steg for oss i riktig retning, sier Jürgen Klopp til BT Sport.

Liverpool har nå 17 dager på seg til å få tilbake spillere som er skadet. Neste kamp er først mot Brighton 1. oktober. Så venter Rangers i Champions League 4. og 12. oktober.

Fakta Slik ser tabellen ut: 1. Napoli 1 4–1 3 poeng

2. Liverpool 2 3–5 3 poeng

3. Ajax 2 5–2 3 poeng

3. Rangers 1 0–4 0 poeng. Napoli møter Rangers på onsdag. Les mer