Klopp vraket flere stjerner – Liverpool skuffet igjen

(Chelsea - Liverpool 0–0) Liverpool-manager Jürgen Klopp ba om «en respons» fra spillerne før tirsdagens møte med Chelsea. Det ble ikke seier, men Klopp sier han fikk svarene han ønsket i 0–0-kampen – som også ble preget av tilrop som nå fordømmes.

– Jeg håper virkelig at vi kan vise en respons. Som gruppe må vi vise en respons, sa Klopp i et intervju vist på Viaplay rett før møtet med Chelsea.

Liverpool-manageren siktet til 4–1-tapet mot Manchester City for fire dager siden, samt at laget har vært i ferd med å seile akterut i kampen om topp fire-plasseringen som gir Champions League-plass neste sesong.

Det var bakgrunnen for at Klopp valgte å overrasket med å gjøre store endringer på laget mot Chelsea. Bare seks av spillerne som startet i tapet mot City fikk starte igjen, og Alexander-Arnold og stjernen Mohamed Salah ble for eksempel plassert på benken – i en kamp som også ble preget av noe langt mindre hyggelig.

Chelsea-supportere skal nemlig ha kommet med hatefulle rop knyttet til Hillsborough-tragedien, hvor 97 personer mistet livet i forbindelse med semifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest i FA-cupen i 1989. Etter kampen fordømmer Chelsea og Premier League ytringene.

– Vi fortsetter å håndtere dette som en uakseptabel sak og vil prioritere å adressere det, skriver Premier League i en pressemelding.

Bruno Saltor ledet Chelsea for første gang som hovedmanager etter sparkingen av Graham Potter.

Selve kampen var i det store og hele et litt tamt oppgjør mellom to lag som kanskje begge bærer preg av å være inne i en småtung periode. Men Klopp sier han faktisk er fornøyd med responsen fra spillerne sine.

– Jeg forventet super mentalitet, og det var det jeg så. De hadde sjanser, vi hadde sjanser. Vi måtte kjempe helt til slutt, de måtte kjempe helt til slutt. Kampen var ikke spektakulær, men det var en superintens kamp, sier han i et intervju vist på Viaplay.

– Reaksjonen måtte være «attitude». Og det så jeg, fastslår han.

På forhånd forklarte Klopp også de store endringene med at laget er inne i en tøff periode og at han «trengte friske bein», og at han gjerne ville la flere spillere vise seg frem. Han ber nå fansen om tålmodighet.

– Noen forventer mirakler og at vi skal spille vår beste fotball med en gang, men når ting ikke går din vei må du kjempe og ta steg. Noen ganger små og noen ganger store. I dag var et lite steg, sier Klopp.

Likevel var det Chelsea som hadde de største sjansene. Både Reece James og Kai Havertz trodde de hadde sendte hjemmelaget i ledelsen ved hver sin anledning, men VAR annullerte begge målene. Først for en svært hårfin offside, før Havertz' mål ble avblåst for hands.

VAR-dommerne brukte ikke mange sekundene på å vurdere den sistnevnte situasjonenen og annullere scoringen:

Det ble også de eneste gangene ballen lå i nettet. Liverpool kom mer med etter hvert, men var aldri i nærheten av like farlig som hjemmelaget.

For Chelsea har det gått enda tråere enn for Liverpool i år. For noen dager siden fikk manager Graham Potter sparken, og Bruno Saltor er den midlertidige løsningen som manager enn så lenge. Han ledet laget for første gang tirsdag, men laget forblir på 11.- plass etter uavgjortresultatet.

Chelsea-spiller Havertz legger ikke skjul på at det er utfordrende tider.

– Dette året er veldig sprøtt for begge klubbene (Chelsea og Liverpool, red. anm) og det ingen enkel situasjon for noen. Det var ikke den beste kvaliteten i dag. 0–0 og frustrerende for oss, vi vil ha de tre poengene, sier han til Viaplay.

Han innrømmer også at sparkingen av Potter nok preger klubben.

– Det er ikke lett. Alle kjenner situasjonen og avgjørelsen klubben tok. Vi må respektere det. Åpenbart er det ikke lett med alle endringene som foregår, men vi må være proffe.