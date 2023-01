Gullkamp mot «umulige» Sparta: – Vi har bare gått og ventet på dette

Etter å ha valset over de fire dårligste lagene i ligaen og spasert inn 12 poeng, venter toppkamp med et potensielt seriegull i potten for Oilers. Spørsmålet er om oppladningen har vært god nok for serielederen? Takler de et heltent hjemmelag og et sydende Sparta Amfi?