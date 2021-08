Start-treneren vil ha mer offensivt Start etter sommerpausen

Start-trener Sindre Tjelmeland måtte prioritere Starts defensive problemer hardere enn planlagt. Nå står klubbens angrepsspill for tur.

Start-trener Sindre Tjelmeland. Foto: Lars Kristian Aalgaard

Publisert: Publisert: Nå nettopp

STAVANGER: – Nå skal spillerne ha litt fri, men de får et bra program som de er nødt til å følge. Det blir testing og diverse etter ferien. Vi setter høyre krav til spillerne, forteller Sindre Tjelmeland til Fædrelandsvennen etter 2–0-seieren over Vidar i cupen.

Tjelmeland tok over Start 19. juni. Det har vært mange kamper på kort tid etter at han kom til klubben. Det startet bra med seier over Grorud, men så kom tre tøffe tap mot Bryne, Strømmen og HamKam. Sørlendingene har imidlertid hevet seg den siste tiden, og står med to seire og en uavgjort på de tre siste kampene i 1. divisjon. Det har også blitt avansement til 3. runde i cupen etter seire mot Express og Vidar.

– Vi har hatt noen defensive problemer som vi har måttet prioritere enda hardere enn det jeg hadde planlagt. Jeg synes vi har fått bukt med mye av det, både på defensive dødballer og den defensive strukturen i laget, sier Tjelmeland om den første tiden i Start.

– Hva ønsker du å se av laget ditt etter ferien?

– Vi har allerede begynt å implementere mye med frispillingen, noe vi så både mot Vidar og Stjørdals-Blink. Den delen av spillet må vi utvikle videre. Jeg vil se et lag som frispiller seg mot høyt press, og som har enda tydeligere struktur offensivt, svarer han.

Start ligger på 7. plass i 1. divisjon etter 13 serierunder. Det er henholdsvis åtte og ni poeng opp til Fredrikstad og HamKam som besitter de to plassene som gir direkte opprykk. På spørsmål om Tjelmeland har et håp om opprykk, svarer han:

– Jeg tenker på prestasjoner og utvikling. Om det er Vidar, Express, Blink eller Sogndal, så må vi bare jobbe med å bli bedre. Det er vi nødt til.

Les også Misfornøyd med én ting etter avansement: - Burde punktert lenge før

Givende

Eirik Schulze er en spiller som virkelig har funnet målformen etter at Tjelmeland ble Start-trener. Mandalitten slet med å levere scoringer i åpningen av sesongen, men etter at Tjelmeland kom inn har midtbanespilleren scoret seks mål fra sin midtbaneposisjon.

– Det er givende og motiverende å jobbe med ham. Han og teamet har imponert alle, så det kan bli en veldig spennende høst, sier Schulze til Fædrelandsvennen.

– Hvilke kvaliteter har han som trener?

– Jeg synes han har veldig mye å komme med faglig. Han er en dyktig trener som har god peiling på spillet. Så er han veldig fin å prate med. Det er alle disse tingene til sammen som gjør at han er en veldig god trener, svarer Schulze.

– Hva må dere gjøre bedre i andre halvdel av sesongen?

– Det er nok av ting, det. Nå har vi strammet til bakover, og sluppet inn to mål på de fem siste kampene. Så må vi bli enda mer ærgjerrige bakover, og utvikle det offensive spillet vårt enda mer. Jeg tror dette kan bli veldig bra, sier Schulze.

Les også Start videre i cupen - uten å imponere

Gøy spillestil

Start-kaptein Kristoffer Tønnessen liker fotballen Tjelmeland forsøker å implementere.

– Det har vært kjempegøy. Han står for en fin spillestil som krever mye av oss. Vi må være interessert i å ta eierskap til den, noe som er gøyere enn å bli styrt som om vi er noen FIFA-spillere, sier kapteinen, før han legger til hva som må bli bedre framover:

– Vi må skape enda flere store sjanser, spesielt mot lavt press. Så må vi være mer effektive i boksen. Vi må ta steg i det defensive spillet. Vi slapp inn for mye mål, men de siste fem kampene har vi vist en klar forbedring.

Starts neste kamp er borte mot Fredrikstad 18. august.