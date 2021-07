Warholm jogget seg videre. Rivalen mener at norske medier er ute etter ham.

Forsøksheatet startet forrykende og endte opp i kosetempo for den norske gullfavoritten.

Karsten Warholm i forsøket. Han slakket veldig av på farten inn mot mål. Nærmest ham, Luke Campbell fra Tyskland og Thomas Barr fra Irland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mens Warholm svarte på tre kjappe spørsmål, tok mannen som trolig blir hans argeste rival om OL-gullet, en lang prat med mediene. Rai Benjamin mente at han skulle hente hjem gullmedaljen tirsdag, og han syntes norske medier hadde vært litt slem med ham.

– Jeg er blitt slaktet av dem for å snakke for mye om det. Nå er jeg her for å ta gull for Team USA. Det er mitt fokus, sa han da en amerikansk journalist spurte om det måtte settes ny verdensrekord for å ta gull.

Kjapt ut av stadion

Noen heat tidligere hadde Karsten Warholm avlagt skrivende norske medier en lynvisitt i området avsatt for slike møter i katakombene under Olympiastadion. Han ville komme raskest mulig i gang med nedjogging og forberedelser til semifinalen søndag.

– Det gikk relativt fort i starten. Da var planen å få et overtak og ta det rolig og jogge inn, sier han og skjønner umiddelbart at det hørtes litt cocky ut å si at han begynte restitueringen med nedjogging allerede før målstreken.

Han tok seg umiddelbart inn.

– Eller, hehe, «ta det rolig» mente jeg. Du skjønner meg rett.

Og så svarte han på ett spørsmål om han hadde sett på tidene underveis. Det hadde han ikke. Deretter handlet det om hvordan det var å løpe på stadion for første gang.

– Det gir meg London-følelsen. Dekket er det samme og tribunene omkranser det hele litt på samme måten, bortsett fra at det ikke er folk der.

Så sa han dannet hadet til de norske utspørrerne og dro videre innover i det indre av stadion.

Benjamins fravær

Rai Benjamin hadde det altså ikke like travelt. Etter å ha refset norske medier fortalte han hvorfor han hadde uteblitt fra konkurranser i Europa denne sommeren.

– Jeg dro ikke på grunn av logistikken. Det ville ikke vært fornuftig med tanke på OL her i Tokyo. Jeg er fokusert på kun én ting. Det er å vinne her.

Det var i utgangspunktet meningen at Warholm og Benjamin skulle møtes til superduell i Monaco bare ni dager etter at Warholm hadde satt ny verdensrekord med 46,70.

Benjamin hadde da nettopp løpt på 46,83 i det amerikanske OL-uttaket.

– Det er synd at vi ikke får møtes, sa Warholm til NRK da. Han hadde sett frem til et toppmøte om 400 meter hekk.

Men 24-åringen fra Mount Vernon er klar på at han har ett eneste stort mål for sesongen. Gullet i Tokyo.

– Jeg bryr ikke om tider eller noe som helst. Jeg er bare fokusert på å vinne 3. august.

Rai Benjamin vant sitt forsøksheat på samme måte som Karsten Warholm. Etter løpet mente Benjamin at han hadde blitt slaktet av norske medier for å ha snakket for mye om verdensrekorden. Foto: Lucy Nicholson / Reuters/NTB

Skal finne det ut

Da mannen fra Ulsteinvik og trener Leif Olav Alnes møtte mediene onsdag, to dager før forsøksheatene, fikk duoen spørsmål om han som ser ut til å være den som kan stå i veien for OL-gull til Sunnmøre.

– Det er det vi er her for å finne ut av. Hvem som er raskest. Interesse blir skapt, og det er en kjempesetting for konkurransen, sa Leif Olav Alnes.

Da ble Warholm utfordret til å si noe om hva som er Benjamins beste kvaliteter.

– Han er naturlig rask, ekstremt bra fysisk og han er god til å utnytte toppfarten sin over hekkene.