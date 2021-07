Sandviken-backen herjet i den viktige toppkampen: – Ekstremt viktig for oss

Vingback Marit Bratberg Lund var direkte involvert i Sandvikens tre mål i seieren mot Vålerenga.

Marit Bratberg Lund scoret toppkampens tredje og siste mål på straffespark i 3–0-seieren over Vålerenga.

I lørdagens oppgjør leverte hun ett mål og to målgivende pasninger. I forrige kamp, borte mot Klepp, scoret hun to av Sandvikens tre mål. Det betyr fem målinvolveringer på de siste to kampene for vingbacken.

– Det har vært en fin uke, sier Lund til BT etter lørdagens 3–0-seier over Vålerenga.

Den første målgivende pasningen i Vålerenga-kampen var et veggspill med Vilde Hasund. Assist nummer to kom etter en godt slått corner. Lunds egen scoring var et utakbart straffespark.

– Keeper gikk riktig vei, men jeg satte den heldigvis høyt nok oppe til høyre. Det var deilig å se den gå inn, forteller hun.

Etter 1–1-kampen mot Arna-Bjørnar, har Sandvikens vingbacker vært direkte involvert i åtte av lagets ti mål.

– Det er gøy at vi klarer å bidra så mye offensivt. Det er sånn det skal være i den formasjonen vi spiller i, sier Lund om vingbackene i Sandvikens 3–4–3-formasjon.

– De (vingbackene) er essensielle i vårt offensive spill, forklarer Sandviken-trener Alexander Straus.

Fakta Sandviken – Vålerenga 3–0 (1–0) Toppserien, 8. serierunde, Stemmemyren kunstgress Mål: 1–0 Vilde Hasund (31. min), 2–0 Guro Bergsvand (53. min), 3–0 Marit Bratberg Lund (68. min) Gule kort: Ingibjörg Sigurdardóttir (Vålerenga) Sandviken (3–4–3): Sandra Stavenes – Tuva Hansen (K), Guro Bergsvand, Marthine Østenstad – Ingrid Ryland (Kristina Herfindal Grøndal fra 90. min), Ingrid Marie Spord, Lisa Fjeldstad Naalsund, Marit Bratberg Lund – Elisabeth Terland, Kennya Cordner (Maria Brochmann fra 77. min), Vilde Hasund (Vilde Drange Veglo fra 88. min) Les mer

Sandviken kunne slippe jubelen løs etter 3–0-scoringen til Marit Bratberg Lund.

Feiret ny kontrakt med tre poeng

Lisa Fjeldstad Naalsund er en viktig brikke på Sandvikens sentrale midtbane. Torsdag kom nyheten om at hun har forlenget kontrakten til ut 2023.

– Hun er en av spillerne vi bygger laget rundt. Har hun en dårlig dag, så har gjerne hele laget en dårlig dag, forklarer Straus.

Naalsund forteller at hun synes det skjer spennende ting i Sandviken.

– Jeg forlenger først og fremst fordi jeg synes det skjer veldig spennende ting i klubben. Det er gøy å potensielt kunne oppnå ting i en klubb fra Bergen.

– Kjenner jeg at jeg må et annet sted for å utvikle meg, så må jeg jo gjøre det. Men akkurat nå har jeg det veldig bra her, sier midtbanespilleren.

Lisa Fjeldstad Naalsund har kontrakt i Sandviken i to og et halvt år til, altså ut 2023-sesongen.

Sandviken-dominans i 1. omgang

Hjemmelaget Sandviken styrte store deler av 1. omgang i toppkampen mot Vålerenga på Stemmemyren lørdag ettermiddag.

– Jeg synes vi klarte å treffe på inngangen til kampen, i tillegg til at spillerne leverer optimalt, sier Straus.

Etter en drøy halvtime spilte Vilde Hasund «vegg» med vingback Marit Bratberg Lund og satte ballen i nærmeste hjørne fra litt skrått hold. Effektivt og vakkert. 1–0 til Sandviken.

Foruten en farlig heading fra Dejana Stefanovic på en Vålerenga-corner, var bortelaget aldri spesielt farlige i 1. omgang. Dermed gikk Sandviken til pause med en ettmålsledelse.

Guro Bergsvand styrte inn 2–0 med pannebrasken åtte minutter ut i 2. omgang.

Bratberg Lund-show

Sandviken fortsatte å styre kampen etter hvilen. Åtte minutter ut i 2. omgang fikk de betalt for trykket.

Lund fant midtstopper Guro Bergsvand med en godt slått corner, og sistnevnte doblet Sandvikens ledelse med et kontant hodestøt. Dermed gikk Sandviken opp i 2–0 i lørdagens toppkamp.

Et kvarter senere ble bra til bedre for hjemmelaget på Stemmemyren. Høyre-vingback Ingrid Ryland ble felt inne i Vålerengas 16-meter, og Sandviken fikk straffespark.

Det tok Marit Bratberg Lund og plasserte ballen kontant og presist oppe i høyre kryss. Venstre-vingbacken sto dermed med én scoring og to målgivende pasninger i toppkampen. 3–0 ble sluttresultatet på Stemmemyren lørdag ettermiddag.

– Vi spilte motet ut av Vålerenga. De ga opp til slutt. Det var en fantastisk måte å drepe en kamp på, påpeker trener Straus.

– Det smakte godt med seier. Vi var veldig tente før kampen, forteller Lund.

Seieren mot Vålerenga gjør at Sandviken ligger på 2. plass og har skaffet seg en luke på fire poeng ned til Vålerenga og Lillestrøm.

Rosenborg har vunnet alle kampene så langt i 2021, og ligger to poeng foran Sandviken. Neste helg møtes lagene i Trondheim.