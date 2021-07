Trenerpappaen om Jakobs supertid: - Det er helt koko det han presterer

Jakob Ingebrigtsen på tredjeplass med 3.29,25, slått av Cheruiyot og overraskelsesmannen fra Spania/Marokko, Mohamed Katir. GONZALO FUENTES / X07238

Med sykdom i kroppen for under en uke siden, løp Jakob Ingebrigtsen inn til tredjeplass og utrolige 3.29,25 på 1500 meter i Monaco. Filip viste med 3.32,23 at han er på god vei mot OL-form

