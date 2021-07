Smitterekord i Tokyo under OL – over 2800 nye tilfeller

TOKYO (VG) Det er erklært unntakstilstand i Tokyo, men de strenge coronareglene klarer ikke å bremse smittespredningen. Tirsdag ble det satt ny smitterekord i storbyen.

SMITTEHOPP: Midt under OL stiger smitten som aldri før i Tokyo. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Myndighetene i Tokyo melder at 2848 mennesker har blitt registrert smittet av coronaviruset det siste døgnet. Det skriver Japan Times.

Det er det høyeste antallet smittende på et døgn siden pandemiens start i den japanske hovedstaden. Den tidligere rekorden var 2520 smittede fra 7. januar.

Japans regjeringsmedlemmer skal nå møtes i statsministerboligen for å diskutere coronasituasjonen, melder den japanske nyhetskanalen TBS.

Mandag var smittetallet nesten 1500, og det er den åttende dagen på rad med over 1000 nye tilfeller. I Tokyo har over 200.000 blitt registrert smittet i løpet av hele pandemien.

Tirsdag er 82 personer innlagt med coronaviruset i Tokyo. Totalt 514 personer er innlagt med coronaviruset i Japan - en økning på 48 det siste døgnet.

I den siste oversikten fra arrangøren blir det rapportert at totalt 153 mennesker tilknyttet OL har fått påvist smitte.

Myndighetene er bekymret for kapasiteten i Tokyos sykehus, og allerede før mesterskapet ble de bedt om å gjøre klar flere sykesenger. Tokyo har et mål om å ha totalt 6406 sykesenger klare innen starten av august. Sykehusene blir også nødt til å utsette planlagte operasjoner og skalere ned på andre behandlinger, ifølge TBS.

Ifølge VGs vaksinasjonsoversikt er kun 25 prosent av Japans befolkning fullvaksinert. 37 prosent har fått første dose.

Erklært unntakstilstand

Like før OL startet ble det erklært unntakstilstand for fjerde gang i gigantbyen. Den vil vare gjennom hele mesterskapet og Paralympics som først avsluttes 5. september. En rekke eksperter har varslet om at den svært smittsomme deltavarianten kan spre seg i løpet av sommerlekene.

Selv om det er erklært unntakstilstand, har VG observert at både butikker og restauranter er åpne for innbyggerne her i Japan.Tokyo er verdens største by - med rundt 38 millioner mennesker og gatene er tett befolket.

OL splitter det japanske folket, og både før og under mesterskapet har det blitt demonstrert heftig i Tokyos gater.

VG snakket med OL-motstander Hisako Motoyama mandag. Hun kan ikke fatte hvorfor Japan bruker opp mot 264 milliarder kroner på OL i stedet for på landets helsevesen.

– Det er helt utrolig. Vi forstår fortsatt ikke hva som vil komme ut av OL på lang sikt. Jeg er redd for den endelige regningen og at vanlige folk må betale. Allerede nå dør folk i hjemmene sine fordi det ikke er plass på sykehuset, sier Motoyama.

OL i Tokyo er beregnet å bli tidenes dyreste.