Så lenge kan AaFK måtte klare seg uten David Fällman

David Fällman forteller at han kan være ute av spill i tre til fire uker etter smellen han fikk mot Grorud mandag.

SKADET: David Fällman kan være ute i inntil fire uker med lyskeproblemene han pådro seg under kampen mot Grorud. Foto: Marius Simensen

Etter 13 minutter spilt i kampen mellom Grorud og AaFK på mandag satte AaFK-kaptein David Fällman seg ned uten at det var noen spillere i nærheten av han. Deretter måtte han byttes ut.

– Jeg fikk en liten smell i lysken, men det er mer positivt i dag enn det jeg trodde der og da. Så det er jo bra, men du lurer sikkert på om jeg kan være med mot Jerv, og det kan jeg ikke, sier den svenske stopperkjempen til Sunnmørsposten.

– Hvor lang tid tar det å bli bra igjen?

– Det er vanskelig å si helt eksakt, men det jeg har fått høre er kanskje tre-fire uker.

– Trenger ikke bety så mye

Om det tar fire uker før Fällman er klar så går han glipp av lørdagens kamp mot Jerv, bortekampen mot HamKam neste uke, 1. runde i NM, og potensielt også 2. runde, om AaFK tar seg videre.

Likevel tar ikke Fällman det så veldig tungt.

– Det er kjipt med tanke på at jeg begynte å komme bra inn i det og spillet fungerte bra, men vi har en god tropp, så det trenger ikke bety så mye. Skader kommer aldri på bra tidspunkt, men det kunne vært enda verre om det var på høsten slik at jeg hadde mistet enda flere kamper, for nå har vi ett opphold etter de to neste seriekampene, sier han.

LEDET TRENINGEN: Assistenttrener Roger Naustan ledet AaFK-treningen torsdag. Foto: Aleksander Svendsen

– Viktig for oss

AaFKs assistenttrener Roger Naustan har dette å si om rollen til Fällman i laget:

– Han har vært viktig for oss og bidratt veldig mye. Han er en god fotballspiller, og en god leder, samtidig er vi trygge på at vi har folk som kan gå inn og gjøre en jobb. Det er dumt at han ikke er tilgengelig, men vi er trygge på erstatterne. Jonas (Grønner) gjorde en god kamp da han kom inn sist og «Niko» (Nikolai Hopland) gjorde det veldig bra da han spilte tidligere i sesongen, så vi har gode alternativer for å erstatte han.

Under torsdagens trening måtte Jonas Grønner gå av på grunn av det som kunne se ut som en ankelskade. Det kan bety at Nikolai Hopland får muligheten fra start i lørdagens kamp mot Jerv.

TRØBBEL: Jonas Grønner (t.h) måtte gå av torsdagens trening etter han fikk trøbbel med en ankel. Her sammen med fysioterapeut Mads Christensen. Foto: Aleksander Svendsen