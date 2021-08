Haukenes knust etter at han måtte bryte i OL

Håvard Haukenes fikk smerter og hadde ikke annet valg enn å gi seg.

Håvard Haukenes hang lenge med tetgruppen, men så sprakk han.

Sapporo: Håvard Haukenes fikk det svært tøft i Sapporos gater fredag morgen, japansk tid.

Etter cirka 35 kilometer av de 50 han egentlig skulle gå i den lengste kappgangkonkurransen i OL, klarte han ikke mer.

– Det er bittert og vondt å ikke klare å fullføre, sier Håvard Haukenes til BT.

I målområdet midt i Sapporo sentrum greier han ikke holde tilbake tårene når han skal snakke om det som har skjedd. Å mislykkes i OL når man har trent så hardt, så mye, så lenge, er vanskelig for å håndtere.

– Jeg er veldig langt nede nå. Men jeg skal komme tilbake.

Helt alene står han der i den såkalte mixed zone, området like ved målgang der journalistene møter utøverne. Som eneste medium til stede, er BT der og får høre om den hjerteskjærende opplevelsen.

– Det er en ære å få konkurrere for Norge og representere landet. Jeg hadde håpet jeg kunne gjort en bedre jobb, sier Haukenes og må snu seg bort.

– Jeg skal gjøre alt for å komme tilbake i Paris-OL i 2024, sier Haukenes.

Bergenseren hang lenge med, men da løpet spisset seg fikk Haukenes trøbbel.

15 kilometer før mål kunne BT observere at han ble stående i veien med hendene på låret. Like etter ga han beskjed til en funksjonær at han ville bryte.

Før konkurransen hadde han er klar drøm om medalje. Nå vil han aldri kunne ta gull på favorittdistansen 50 kilometer. Dette var siste gang den ble arrangert i OL. Årsaken er at øvelsen rett og slett er for krevende.

Neste gang er det kortere distanser som står på programmet.

Haukenes tar til tårene igjen når han skal beskrive hvordan det kjennes at dette var siste mulighet på 50 kilometer.

– Det er tungt.