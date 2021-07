Treneren håper på avklaring: – Det nærmer seg

Steinar Lein har fem måneder igjen av kontrakten. Nå håper han på en avklaring før laget reiser utenlands.

Steinar Leins RBK topper tabellen etter åtte kamper. Foto: Richard Sagen

Rosenborg Kvinner-treneren fikk i 2020 prisen som årets trener i Toppserien, og laget hans har nå gått 31 kamper uten tap.

At styreleder Ørjan Engen ønsker å forlenge kontrakten til 49-åringen kommer derfor ikke som noen bombe.

– Resultatene taler for seg selv. Vi er veldig fornøyd med Steinar, og det er bare å satse videre, sa Engen til Adresseavisen for to uker siden.

– I løpet av ferien

Hovedtreneren selv har også uttalt at han ønsker en ny kontrakt. Likevel har det fortsatt ikke kommet en avklaring.

Etter onsdagens trening på Koteng Arena ga han følgende statusoppdatering:

– Vi er i god dialog der. Det er positivt, det nærmer seg. Håper vi får gjort det klart i løpet av ferien.

Ferien han sikter til kommer etter lørdagens storkamp mot Sandviken, og strekker seg fram til treningskampen mot Wolfsburg. RBK reiser til Tyskland 28. juli og kampen spilles 30. juli.

Steinar Lein ble hentet til Ladesletta etter den grusomme 2018-sesongen, hvor klubben kun tok fire seiere. Foto: Richard Sagen

– Nå tror jeg det blir viktig for meg å slappe av. Det er ekstrem belasting på treneren også, jeg skal koble av. Det er så travelt at vi har ikke planlagt noen ferie. Det handler om å gjøre noe annet enn å jobbe med fotball.

Økte trenerressurser

Lein har tidligere forklart til Adresseavisen at han ønsker en forsikring om at trenerapparatet skal forsterkes før han signerer ny kontrakt.

– Det er helt avgjørende at trenerteamet blir tilført ressurser. I Toppserie-sammenheng er vi godt bemannet, men vi jobber døgnet rundt. For min del har jeg ikke tid til noe annet enn å trene RBK kvinner. Og det er krevende over tid å jobbe morgen og kveld, sa Lein etter bortekampen mot LSK.

At 49-åringen jobber lange dager er det ingen tvil om. Onsdag kunne han fortelle at han dagen før var på Koteng Arena fra kl. 09 til kl. 24. I tillegg til trenerjobben fungerer han også litt som sportslig leder.

– Vi har en del spillere på utgående kontrakt, og ettersom vi ikke har noen sportslig leder akkurat nå, så er det jeg som må ta mye av det. Det blir lettere for meg å fortelle spillere hvordan det blir videre når jeg vet sikkert at jeg blir med videre. Derfor vil jeg få det i boks snart.

