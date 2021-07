Pereira etter trenerdebuten: – Ikke helt fornøyd

Hugo Pereira prioriterte to ting før sin første kamp med Ranheim. Han fikk full uttelling på begge.

– Dette er bare starten. Nå er det bare å feste setebeltene og kjøre på videre, sier Hugo Pereira. Foto: Mariann Dybdahl

– Innsatsen til guttene er på 120 prosent. Norsken min er på 80 prosent.

Norsken til Hugo Pereira imponerer, men likevel ikke like mye som 4–0 seieren over Sandnes Ulf i hans første match som sjef i fjæra.

Samtidig er portugiseren er klar på at det må bli bedre. Og det gjelder både lagets prestasjoner og norsken.

– Det var en fantastisk kamp av oss, og det føles ganske bra. Men det er bare starten. Nå er det bare å feste setebeltene og kjøre på videre. Jobben blir vanskeligere fremover, så vi må bare fortsette å være skjerpet på trening også fremover, sier han.

Analyseansvarlig Tarjei Smågesjø og mediesjef Christian Lauritsen (med munnbind) fulgte nøye med da Hugo Pereira leverte intervjuene etter kampen på norsk. - Norsken er på 80 prosent, mente Pereira selv. Foto: Mariann Dybdahl

Kunne 42-åringen fått et bedre svar fra guttene i sin første kamp? Etter storseieren overrasker kanskje svaret noe.

– Ja, jeg kunne fått et enda bedre svar av guttene. Det er selvsagt ikke enkelt, men vi kunne ha scoret på noen flere av sjansene våre.

– Altså ikke helt fornøyd?

– Nei. Vi må jage enda flere scoringer. Men så må jeg få legge til at jeg er veldig fornøyd med at vi holder nullen. Midtstopperne og keeper gjør en fantastisk jobb. Det bygger selvtillit for resten av laget til å være offensive når vi vet at vi har stoppere og keeper som gjør en så god jobb som de gjør i dag, sier han.

– Tydelig

Forsvarssjef Christian Eggen Rismark gjorde seg bemerket i begge ender av banen. Han scoret to mål, og fikk en avslutning reddet på streken. En redning på streken hindret også scoring for makker Daniel Kvande. Han er glad for rosen.

– Vi har fått litt tyn i år, og det delvis med rette. Men vi ønsker å spille, ønsker å ta risiko. Vi ønsker å presse og ta sjanser. Men jeg føler at vi med Hugo er litt mer kollektive i det vi gjør. Han er veldig tydelig på hvordan vi skal løse presset, og det synes jeg vi svarer godt på, sier han.

Dødballer og presspill. Det er de to tingene Pereira har terpet på de få øktene han har hatt med laget. Det ga full uttelling.

– Vi skulle presse høyt, og prøve å gjøre det gjennom hele kampen. Vi har jobbet veldig med oppskriften i presspillet, og øvd mot den 3–5–2 formasjonen vi visste Sandnes Ulf kom i. Det er klare arbeidsoppgaver, med kantene litt mer inn og backene litt høyere.

– Jeg ønsker å være en back som i dag. Jeg ønsker å ha tillatelse til å gå fremover uten å tenke for mye konsekvenser sier Erik Tønne. Tomålsscorer Christian Eggen Rismark i bakgrunnen. Foto: Mariann Dybdahl

I tillegg til Eggen Rismarks to dødballmål, gjorde back Erik Tønne seg bemerket med scoring og målgivende pasning.

– Jeg synes vi er mange hakk opp på de tingene vi ikke har vært gode nok på i år. I duellspillet, på dødball, og i aggressiviteten. De tingene er helt avgjørende i fotball.

Sammen med Warren Kamanzi på motsatt side, var backen mer involvert i det offensive spillet mot Sandnes Ulf. Og doblet antall målpoeng.

– Når du er back blir det litt færre målpoeng. Jeg er innforstått med det. Men samtidig ønsker jeg å være en back som i dag. Jeg ønsker å ha tillatelse til å gå fremover uten å tenke for mye konsekvenser.

– Og det får du altså i større grad nå?

– Jeg føler i hvert fall at vi har et presspill som gjør at jeg kan flytte meg høyere opp i banen, og når vi vinner ballen er jeg nærmere målet til motstanderen enn tidligere.