Steffen Landro ferdig i Sandnes Ulf

– Den beste løsningen for alle parter, sier Steffen Landro.

Steffen Landro er ferdig i Sandnes Ulf. Tapet for Ranheim ble hans siste kamp som sjef på sidelinjen for de lyseblå. Foto: Carina Johansen

Strilen tok over Sandnes Ulf før 2020-sesongen. Men er nå ferdig i jobben et halvt år før kontrakten med Sandnes Ulf gikk ut.

Bojan Zajic overtar treneransvaret midlertidig. Han får med seg Arturo Cleveland som assistent og Jason Wyn-Jones som keepertrener.

Sandnes Ulf ligger sist på tabellen i 1. divisjon og til slutt ble det de manglende resultatene som felte 35-åringen fra Sotra.

– Etter en dialog med klubben har vi kommet frem til at dette er den beste løsningen for alle parter. Jeg ønsker å takke klubben for den muligheten jeg fikk 1. januar 2020, sier Steffen Landro i en pressemelding som klubben sendte ut onsdag formiddag.

Steffen Landro avbildet utenfor Øster Hus Arena tirsdag etter at han var i møte med klubbledelsen. Foto: Carina Johansen

Sist på tabellen

Som Aftenbladet skrev tirsdag hang Landros jobb i en tynn tråd etter at Sandnes Ulf tapte 0–4 for Ranheim i Trondheim mandag kveld.

Det var hektisk møtevirksomhet i Sandnes Ulf både mandag og tirsdag. Og onsdag kom altså meldingen om at Sandnes Ulf løser treneren fra forpliktelsene med umiddelbar virkning.

Landro, som har vært et friskt pust både i Ulf og gamleklubben Nest-Sotra, ledet Sandnes Ulf til 7. plass i fjor. Og før årets sesong nærmest garanterte han for en kamp i toppen av tabellen.

I stedet ligger klubben sist på tabellen med ti poeng på 11 kamper. Laget fra Sandnes står uten seier på de fire siste kampene. I disse kampene har laget heller ikke scoret mål.

Steffen Landro klarte aldri å få sving på Sandnes Ulf denne sesongen. Her etter 0–0-kampen hjemme mot Aalesund forrige mandag. Foto: Carina Johansen

Meninger og engasjement

Da Sandnes Ulf kom tilbake fra Ranheim-kampen i Trondheim tirsdag, dro Steffen Landro etter det Aftenbladet kjenner til rett i møte med klubbledelsen på Øster Hus Arena.

35-åringen hadde ikke lenger klubbledelsens tillit og dermed var det ingen vei utenom å avslutte samarbeidet.

– Steffen Landro har vært et friskt pust i klubben. Han har hatt klare tanker fra dag én, satt en ny standard for treningskultur og hatt egne meninger og skapt et engasjement rundt klubben som vi setter pris på, sier daglig leder Tom Rune Espedal i pressemeldingen fra klubben.

Og legger til:

– Likevel må vi som klubb innse at den posisjonen vi befinner oss i akkurat nå er svært utfordrende. Dette er en prosess som har pågått i noen uker med god dialog fra begge parter.

Men etter det Aftenbladet kjenner til ble disse prosessene intensivert etter tapet for Ranheim. Den kampen ble det som til slutt felte Landro.

– Jeg skulle ønske vi hadde hatt mange flere gode øyeblikk sammen, og det er veldig surt ikke å få lede laget til seier foran et fullsatt stadion, sier Landro i pressemeldingen.

Steffen Landro har ikke besvart Aftenbladets henvendelser.

Sandnes Ulfs supportergjeng Gaukereiret. Foto: Jarle Aasland

Supporterleder: – Trist

Leder i Sandnes Ulfs supportergjeng Gaukereiret, Alf Morten Haga, synes det er «trist» at Landro nå er ferdig i klubben.

– Han er en fremragende fyr, et frisk pust som skapte litt overskrifter og blest. Men fotball handler om resultater, det deles ikke ut stilkarakter for gode tendenser, sier Haga og legger til:

– Og resultatene har ikke vært i nærheten av forventningene. Etter hvert har vi begynt å tvile mer og mer på om Landro var rett person til å snu skuta. Vi har ikke sett glød fra spillerne de siste kampene, og tapet mot Ranheim sist var katastrofalt.

– Hva håper du Sandnes Ulf ser etter når de når skal på let etter ny hovedtrener?

– En sterk personlighet. En trener som skaper entusiasme, byr på seg selv og sørger for at Sandnes Ulf blir en «snakkis» i byen, sier Haga.