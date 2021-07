Tidligere landslagsprofiler mener Southgate var for feig

Rio Ferdinand mener Englands landslagstrener Gareth Southgate frøs til da nervene tok overhånd i EM-finalen.

FOR SENT: Eksperter mener Gareth Southgate satte inn Jadon Sancho og Marcus Rashford for sent i finaletapet mot Italia. Begge bommet på straffe. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Etter nederlaget mot Italia ble mye av oppmerksomheten rettet mot Englands straffetakere, tilskuerbråk og rasistiske kommentarene Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka fikk rettet mot seg.

Senere har imidlertid flere tidligere landslagsprofiler og fotballjournalister gått mer i dybden på selve kampen. Roberto Mancini blir de fleste steder hyllet for sin taktikk, mens Gareth Southgate får mer negativ omtale.

STERKE MENINGER: Rio Ferdinand tror Englands manager Gareth Southgate tenker at han skuffet seg selv. Gary Neville mener det engelske fotballpublikumet ikke kan klandre Englands manager. Foto: PA

– Alt vi har snakket om er at vår beste styrke er benken vår. Bredden i stallen er noe vi kan benytte oss av for å opprettholde et høyt nivå gjennom alle kampene og ikke minst få inn litt ulike kvaliteter for å endre et kampbilde, men det fikk de ikke mulighet til å gjøre i den største kampen av dem alle, sier tidligere Manchester United og England-spiller Rio Ferdinand på egen youtube-kanal, og legger til:

– De gjorde det i alle andre kamper. I den største av dem alle så det ut til at Gareth Southgate frøs til og bare tenkte «la meg bare få en straffekonk, så håper vi på det beste».

Ferdinand forteller at Italia fikk et momentum i kampen da de satte inn utligningen ved Leonardo Bonucci etter 67 minutters spill. Da mener Ferdinand tiden var inne for å introdusere enten Jack Grealish, Jadon Sancho eller Marcus Rashford.

De nevnte spillerne entret ikke banen før henholdsvis 99 minutter (Grealish) og 120 minutter (Sancho og Rashford).

– Vi har gått over bakker og fjell for å gratulere og applaudere manageren for å ta beslutninger i denne turneringen, enten det er snakk om formasjonsendringer eller spillerbytter, men dette er nok en kamp hvor han mest sannsynlig skuffet seg selv på akkurat den fronten, sier Ferdinand.

Statistikk-leverandøren SofaScore viser også at tallene kan støtte det. Italia hadde et ballinnehav på 65 prosent og skuddstatistikken viser 19–6 til fordel i Italia.

Tidligere England-spiss Gary Lineker var også ute på Twitter med en klar tale.

– Når vi nå skal videre må England finne en måte å ha et mer angrepsrettet fokus. De må være modigere med ball og kaste flere spillere fremover. Vi har talentet til å skremme lag, men akkurat nå ser vi ut som om vi er redde for oss selv. Da får vi ikke ut det talentet, skrev han natt til mandag.

BBC-skribent Phil McNulty trekker også sammenligninger i en kommentar om EM-finalen til semifinaletapet mot Kroatia i fotball-VM 2018. Han trekker også frem Linekers poeng og bruker det i sin kommentar.

– Det var en skremmende likhet mellom tapet mot Italia og tapet mot Kroatia i Moskva. England fikk en tidlig scoring, men så taper de momentum, faller dypt, blir konservative og klarer ikke å utnytte ballinnehavet, skriver han.

THE WINNERS TAKES IT ALL: Gareth Southgate får applaus av de italienske europamesterne. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Tidligere Manchester United-profil Gary Neville er enig med både Ferdinand, Lineker og McNulty i deres tanker om at England ble for dype. Han mener likevel ikke at Southgate fortjener ris fra det engelske fotballpublikumet.

– Etter kampen tenker man at man burde ha byttet tidligere. Southgate fikk oss til finalen på helt riktig måte. Jeg tror ikke England hadde kommet seg til finalen om de hadde vært offensive fra første stund, sier Neville i et intervju med Sky Sports.