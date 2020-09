Lunde til sykehus etter Vipers-comebacket

Katrine Lunde fikk en ball i ansiktet da hun gjorde comeback, og måtte fraktes i ambulanse til sykehus.

Returen fra et stangskudd traff Katrine Lunde rett i ansiktet, og supermålvakten ble etter kampen fraktet til sykehus for nærmere sjekk. Her er det Hanna Yttereng (t.v.) og Emilie Hegh Arntzen som hjelper Lunde. Foto: Marco Wolf / wolf-sportfoto

– Det var veldig bra å ha Katrine tilbake, men dessverre fikk hun en ball i øyet og ser ikke så veldig mye akkurat nå, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad etter seier 33–29 mot Bietigheim.

Det var midtveis i 2. omgang at et knallhardt skudd fra tyskerne gikk i stanga, men returen traff Lunde i ansiktet. Hun måtte ta telling, og det var tydelig at hun hadde trøbbel med øyet sitt.

Likevel reiste hun seg og fortsatte kampen, før hun de siste fem minuttene overlot plassen til Evelina Eriksson.

– Hun fortsatte, men måtte gå av de siste minuttene. Det er noen tyskere som tar en sjekk på henne nå, og ser hvordan det ser ut, sier Gjekstad.

Comeback etter 16 måneder ute

– Er du bekymret for henne?

– Nei, jeg håper det skal gå bra. Men det er fint å få sjekket når hun får ballen rett i øyet, sier Vipers-treneren, som forteller at øyet var veldig rødt.

Laget forlot Katrine Lunde i hallen mens hun var under oppsyn av en tysk lege. Seinere ble hun ifølge fotograf Marco Wolf fraktet til Katharinen Hospital Stuttgart for videre sjekk.

Kampen var Lundes første etter at hun ødela korsbåndet i bronsefinalen i Champions League for over 16 måneder siden. Det var på ingen måte slik hun hadde sett for seg comebacket.

