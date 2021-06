Flytter til Trondheim for ny skijobb

Ingrid Narum tror det er mulig å snu den negative trenden i skikretsen.

Songdølen Ingrid Narum har fått seg fast jobb i Sør-Trøndelag skikrets som skiutvikler. Foto: Privat

Siden 2015 har norsk skiidrett samlet sett hatt en medlemsnedgang på rundt 22 prosent, ifølge Norges Skiforbund. I Sør-Trøndelag skikrets har nedgangen vært på 16 prosent i perioden 2015–2019, mens den samlet sett for Trøndelag har vært på 12 prosent i samme periode.

Nå tar sørtrønderne grep.

Ingrid Narum fra Sogndal er nemlig ansatt som skiutvikler i skikretsen, en nyopprettet stilling (100 %).

– Utviklingsarbeid og bredderekruttering er noe jeg brenner for. Dette er en stilling jeg virkelig har hatt lyst på. Nå får jeg muligheten til å jobbe enda mer dedikert med dette enn hva jeg har gjort tidligere, sier hun til Adresseavisen.

– Ikke sånn at jeg sitter med fasiten

Narum kommer fra en stilling i Sogn og Fjordane skikrets, der hun blant annet har jobbet med utdanning og rekruttering.

Hun tiltrer den nye stillingen 1. august, men har allerede sånn smått påbegynt arbeidet.

– Jeg skal være en ressursperson for klubbene i skikretsen. Fremover vil jeg være en synlig og tilgjengelig person som er mye ute og besøker klubbene, sier Narum.

– Er det mulig å snu den negative trenden?

– Ja, det tror jeg. Men det må skje gjennom at vi samarbeider tett med klubbene. Det er ikke sånn at jeg sitter med fasiten og skal gjøre alt selv. Vi står ovenfor en stor og spennende utfordring. Målet er å snu trenden.

– Viser alvor

Narum syns det er positivt at skikretsen tar grep og oppretter en slik stilling.

– Det hjelper ikke å bare snakke om at man må ta grep. For at noe skal skje, må det gjøres noe. Skikretsen viser alvor med dette og prioriterer rekruttering. Jeg tror og håper flere andre skikretser vil følge etter, sier hun.

Skikretsleder Siri Darell er glad for at de nå kan ansette Narum i en nyopprettet stilling.

– Da muligheten for å ansette en skiutvikler dukket opp, måtte vi bare gripe den. Vi har toppløperne og ser en positiv trend blant de aller yngste. Men det er mer bekymringsfullt for juniorløperne våre og de som er over 20 år. På grunn av koronapandemien har det knapt vært konkurranser for juniorene, sier hun.

– Helt forferdelig å se

Men det som bekymrer Darell aller mest, er mangelen på deltagelse i turrenn:

– Det har bare gått nedover og nedover de siste åra. Vi så antydningene før pandemien. Det har vært helt forferdelig å se.

Nå håper skikretsen at Narum, sammen med ressurspersoner i kretsen og klubbene, kan snu trenden.

– Vi har under pandemien sett at skigleden er enorm. Det har vært masse folk i marka og i anleggene. Det er nok mange årsaker til at medlemstallene har gått ned, men vi tror tettere oppfølging av klubbene kan være en nøkkel for å snu trenden, sier Darell.