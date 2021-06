Tobias Foss vant NM-gull i Kristiansand

24-åringen var overlegen under søndagens fellesstart i Kristiansand.

Tobias Foss stakk fra de andre utbryterne da fem kilometer gjensto, og kunne sykle alene over målstreken ved Tresse i Kristiansand sentrum. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

KRISTIANSAND: Søndagens fellesstart i Kristiansand endte uten en sørlandsk vinner. I stedet var det Jumbo-Visma-rytter Tobias Foss som tok et overlegent NM-gull. Anders Skaarseth og Kristian Aasvold tok henholdsvis sølv og bronse.

– Jeg prøvde å ta de mulighetene jeg fikk, og det var godt å kunne ta ut det man var god for. Det er en spesiell feeling. Det er en glede å vinne, sier Tobias Foss til TV 2. Rytteren tok også tempo-gull på torsdag og reiser dermed hjem med to førsteplasser i bagasjen.

Kristoffer Halvorsen kjørte over mållinjen sammen med resten av hovedfeltet. Gimlekollen-spurteren endte som nummer 11, tre minutter og 26 sekunder bak Foss.

– Det var hardt og det regnet hele dagen. Det er ikke så mye å si, men sånn er sykkelløp. Skulle gjerne vært med i den første gruppen, sier Kristoffer Halvorsen til Fædrelandsvennen etter at han har gått i mål.

Søren Wærenskjold, som heller ikke var med i det avgjørende bruddet, sier følgende til Fædrelandsvennen etter løpet:

– Vi følte vi hadde god kontroll underveis, men så splitter det seg litt opp. Det er sånt som skjer, det var sterke ryttere som var med, sier mandalitten, som videre informerer om at han i slutten av kommende uke skal ta en avgjørelse om hvor framtiden ligger.

Stor dramatikk

Det ble stor dramatikk under NM-fellesstarten i Kristiansand. Allerede på den første runden måte storfavoritt Alexander Kristoff bryte etter en velt.

Da et samlet hovedfelt kjørte over Lundsbroa retning øst, fikk Kristoff en løs flaske inn i sykkelhjulet, som gjorde at 33-åringen veltet, og røsket med seg mange andre ryttere i samme slengen.

– Jeg velta ut i en sving nede på broa der. Det var en flaske som lå løs i hovedfeltet, og jeg klarte å treffe akkurat den, sa en oppgitt Kristoff til TV 2 etter velten.

Sørlendingene Kristoffer «Doffen» Halvorsen og Søren Wærenskjold var blant rytterne som slapp unna velten.

Senere i etappen måtte også Kristoffs lagkamerat i UAE, Sven Erik Bystrøm, bryte fellesstarten. Den regjerende norgesmesteren skled og veltet, slik at han slo hodet i en stolpe. Det gikk tilsyneslatende bra med Bystrøm, som fikk behandling av det medisinske apparatet i Tresse.

Bruddet ble kjørt inn

En gruppe på åtte ryttere stakk tidlig av i brudd på fellesstarten. Bruddet fikk ligge i front lenge uten at hovedfeltet så bekymret ut. Bruddet lå i store deler av etappen mellom to og tre minutter foran resten av hovedfeltet.

Men med ca. 60 kilometer igjen satt Uno-X opp farten for alvor. Bruddet, som på dette tidspunktet var redusert fra åtte til fem ryttere, fikk spist opp sin ledelse raskt. Like etter var det store forspranget nede på under minuttet.

Gimlekollen-spurteren Kristoffer Halvorsen (i midten) var blant kandidatene til å vinne søndagens NM-fellesstart i Kristiansand. Vi fulgte etappen i livechatten under. Foto: Tor Erik Schrøder

Med litt over 30 kilometer fra mål ble bruddet på fem endelig kjørt inn. Dermed kunne mange tro at det lå an til massespurt og en potensiell seier for Kristoffer Halvorsen.

Men slik ble det ikke. Et brudd på fire ryttere, deriblant Tobias Svendsen Foss, stakk av like etterpå. Etappen skulle dermed gjøres opp mellom de fire rytterne, mens hovedfeltet lå langt bak. Med fem kilometer igjen til mål skaffet Foss seg en god luke, og den tok han vare på helt til målgang. Dermed vant 24-åringen NM-gull på fellesstarten i Kristiansand.

Vi fulgte løpet direkte her:

Tobias Foss med gull!

av Shayan Jalilian DEL Passerer Lundsbroa. Det er bare å gratulere foss med Gull nå, om ikke noe helt spesielt skulle skje. Han vinner dermed både fellesstarten og tempo! Imponerende.

av Shayan Jalilian DEL Han er på god vei til å vinne gull nå.

av Shayan Jalilian DEL Foss har fått en liten luke.

av Shayan Jalilian DEL Aasvold, Skaarseth, Foss og Leknessund i tet ligger over ett minutt foran gruppe to.

av Shayan Jalilian DEL Ti kilometer igjen. Vi kan konkludere med at ingen av sørlendingene vinner.

av Shayan Jalilian DEL Kommentatorene virker veldig imponerte over Foss. 24-åringen vant tempo for noen dager siden.

av Shayan Jalilian DEL Det er 15 kilometer igjen til mål.

av Shayan Jalilian DEL Hvis Halvorsen hadde vært i tet nå, så hadde det vært noe helt annet.

av Shayan Jalilian DEL Det ser dessverre mørkt ut med tanke på sørlandsk seier...

av Shayan Jalilian DEL De fire rytterne jeg nevnte under her ligger 0.44 foran gruppe to og 1.40 foran hovedfeltet.

DEL Hvem er de i ledergruppen? Nils Aasvold, Skaarseth, Foss og Leknessund Shayan Jalilian

av Shayan Jalilian DEL Avstanden bare øker og øker.

av Shayan Jalilian DEL 20 kilometer igjen. Hovedfeltet ligger fremdeles over minuttet bak.

av Shayan Jalilian DEL Ligger hele minuttet bak de to gruppene i tet.

av Shayan Jalilian DEL - Her har det stoppet helt opp, sier Kaggestad om hovedfeltet hvor Halvorsen ligger.

av Shayan Jalilian DEL Foss ligger i den andre gruppen, men nærmer seg de tre foran.

av Shayan Jalilian DEL Det er tre ryttere som ligger i tetgruppen.

av Shayan Jalilian DEL Rapporter om at det ikke går særlig fort i gruppene bak teten.

30 kilometer igjen. Klarer ikke å se Halvorsen i tetgruppen.