Etterlyser kritiske røster rundt landslaget: – En skuffende utvikling

Etter tidenes største landslagstap, vil norske fotballeksperter ha en grundig og kritisk diskusjon rundt det norske fotballandslaget og trener Martin Sjögren (44).

SAMLING I BÅNN: Det norske landslaget samlet seg ute på gresset i Nederland etter å ha gått på det største tapet i landslagets historie tirsdag kveld. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Det er en skuffende utvikling. Det går ikke i den retningen det skal og vi taper terreng til de beste nasjonene. Fra topp 10 og nedover holder vi tritt, men vi er ikke i nærheten av de store nasjonene når vi ser på måten vi spiller på og kvalitetene i laget, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til VG.

0–7-tapet i privatlandskampen mot Nederland tirsdag kveld, er det største tapet i det norske kvinnelandslagets historie siden starten i 1978.

– Jeg synes de er for naive. Det slippes inn for enkle mål. Hva skjer med taktikken underveis? Vi må innse hvilket nivå vi er på og gjøre grep ut fra det, sier Solveig Gulbrandsen, TV 2s fotballekspert, til VG.

Om et drøyt år skal Norge ut et et nytt mesterskap når fotball-EM sparkes i gang i England.

– Jeg håper dette gir en vekker til jentene og trenerteamet om at nå er det en lang vei å gå. Det blir steinhard jobbing og det må settes en ellever som må få øvd seg sammen – vi må bli enige om hvem som skal satses på fremover, sier Melissa Wiik, som kommenterte kampen for NRK, til VG.

Torp: – Må se på kursen

Det har nå gått to år siden fotballjentene tok seg til kvartfinale i VM, hvor det ble exit mot England. Siden da har landslaget spilt 13 kamper (ni seirer, fire tap og målforskjell 37–19).

Ser man kun på kamper mot motstandere som er blant de 20 beste på FIFA-rankingen, ser det slik ut: Syv kamper har resultert i tre seirer, fire tap og en målforskjell på 7–17.

Fakta Resultater mot topp 20-nasjoner siden september 2019 * Motstanders ranking per 16.06.21 i parantes 03.09.19: Norge - England (6) 2-1 04.03.20: Danmark (16) - Norge 1–2 07.03.20: Tyskland (2) - Norge 4–0 08.04.21: Belgia (18) - Norge 0–2 13.04.21: Tyskland (2) - Norge 3–1 10.06.21: Sverige (5) - Norge 1–0 15.06.21: Nederland (3) - Norge 7–0 Les mer

Norge er per 16. juni 2021 rangert som det 12. beste landet i verden. En ny rangering kommer 25. juni.

Lise Klaveness, elitedirektør i Norges Fotballforbund, skrev tirsdag kveld at « vi har en stor jobb foran oss før konkurransekampene starter og før neste års mesterskap».

Landslagssjef Martin Sjögren innrømte at 0–7-tapet var en «reality check» for landslaget.

– Hver enkelt spiller må gå i seg selv. Kanskje vi må innse at vi ikke er bedre per nå. Det må hver enkelt svare for seg selv. Har de gjort sitt beste? Har de gjort det de kunne? Er det nivået vårt nå? sier Wiik om spillere og trenere på landslaget.

– Jeg tenker det er naturlig å se på hvilken kurs man er på og jeg tror diskusjonen må handle om spillestil. Akkurat nå holder spillestilen vår til å slå Belgia og nasjoner på den hyllen. Når vi møter bedre lag, er vi ikke i nærheten, sier Torp.

Sjögren: Riktig mann for jobben?

Torp etterlyser kritiske røster i diskusjonen rund landslagets utvikling. Gulbrandsen mener norsk landslagsfotball må stikke fingeren i jorden og innse hva som er virkeligheten.

TRENERNE: Assistenttrener Anders Jacobson (t.v) og hovedtrener Martin Sjögren under landskampen. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Jeg skulle ønske Norge kunne spille en underholdene angrepsfotball, men etter så mange år på landslaget hvor jeg har spilt med folk på ulike nivå og strålende enkeltspillere, så er min erfaring at vi er ikke på det nivået internasjonalt. Da må vi ha en trener som begynner å ta tak i det. Hva skal til for å få resultater? sier Gulbrandsen.

Torp spør seg om man må stille spørsmålet om Martin Sjögren er riktig mann.

– Da er jo spørsmålet om Martin Sjögren er riktig mann til å skape et lag som kan utfordre de større nasjonene med en spillestil som håndterer det og utligner kvalitetsforskjellene? Det er jeg usikker på. At han bygger et landslag med et godt miljø, profesjonalitet, med spillere som jobber godt og er fornøyd, er jeg ikke i tvil om. Men jeg er usikker på om han kan løfte laget mer, sier Torp.

– Mitt poeng er at hvis han tar de riktige grepene ut fra hva han har lært i disse treningskampene, så er han riktig mann, sier Gulbrandsen.

Sentrale spillere som Maren Mjelde, Guro Reiten og Caroline Graham Hansen er ikke med landslaget på samlingen og spilte dermed ikke i 0–7-tapet i Enschede.

– Ja, det mangler spillere og har selvfølgelig noe å si. Men det viser hvor sårbare vi er og at vi har liten bredde på øverste nivå. Da må det tas høyde for det ut fra spillestil, sier Gulbrandsen.

FRUSTERT: Det var ikke mye som stemte for Lisa-Marie Karlseng-Utland (t.v), Ingrid Syrstad Engen og det norske landslaget i Enschede. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN