Marcussen kan bli ny sjef i Start

Etter det Fædrelandsvennen vet er Terje Marcussen høyaktuell i rollen som daglig leder på Sparebanken Sør Arena.

Terje Marcussen ga seg i Vipers . Nå kan han være på vei inn i Start. Foto: Kjartan Bjelland

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

KRISTIANSANDER: Start en Drøm-investorene jakter ny daglig leder etter at Christopher MacConnacher trakk seg etter årsmøtet i april.

Nå kan de være i ferd med å lande en storfisk. Etter det Fædrelandsvennen erfarer er det dialog mellom den tidligere Vipers-sjefen og investorene om Start-jobben. Marcussen skal ikke være avvisende til rollen, og kan innta sjefsstolen på Sparebanken Sør Arena i løpet av sommeren.

Ingen av partene vil kommentere Fædrelandsvennens opplysninger.

– Jeg vil ikke kommentere dette, skriver Marcussen i en SMS til Fædrelandsvennen.

Varslet samtale

Robin Reed, styreleder i Start en Drøm AS, har tidligere bekreftet at han ville ha en prat med gründeren og idrettslederen. Han spilte inn Marcussen til de andre investorene tilbake i 2018, og har tidligere uttalt at han har vært imponert over jobben 61-åringen har gjort i Vipers.

– Det er absolutt en fyr jeg vil bli bedre kjent med. Vi gjør i disse dager en evaluering som innebærer at jeg ringer rundt til 60–70 mennesker rundt klubben som det er fornuftig å lytte til. Han står selvfølgelig på den listen. Så hvis han har tid blir det spennende å lære litt av hans historie og perspektiv, samt høre litt om hva han skal gjøre videre, sa Reed til Fædrelandsvennen for fem måneder siden.

Går tilbake på vedtak fra årsmøte

Marcussen sa følgende om en mulig Start-jobb.

– Jeg forstår at du ønsker svar på det, men det har jeg ingen behov for. Jeg skal jobbe i Boligmegleren, Chipsfabrikken og fiskeprosjektet på Sri Lanka. Om det blir tid til noe mer vil framtiden vise.

Får Marcussen jobben kommer han ikke til å bli ansatt i IK Start, til tross for at det på årsmøte i april ble vedtatt at den daglige ledelsen skulle ha klubben som arbeidsgiver.

Nå er de to styrene enige om at de skal finne en kandidat som begge styrene kan samles om, men at Start en Drøm skal være arbeidsgiver. Denne kandidaten er etter alt å dømme Terje Marcussen.

Kristiansanderen fra Lund har fått mye av æren for Vipers store fremganger. Han kom inn som daglig leder i Vipers i 2013, og bidro til å løfte dem til Norges desidert beste lag. Etter at han ga seg i vinter ble klubben Champions League-mestere i Budapest.

Han har også vært sportslig leder i Fløy tidligere.

Start er også i ferd med å ansette ny trener. Alt tyder på at Sindre Tjelmeland blir presentert i løpet av kort tid. Hans tidligere klubb Ull/Kisa har bekreftet at treneren og Start er i forhandlinger. Ull/Kisas daglige leder, Andreas Aalbu, bekreftet i går at Tjelmeland har utkjøpsklausul i sin kontrakt, og at han ikke leder laget mot nettopp Start fredag kveld. Han leder heller ikke Start, det gjør en trenertroika fra utviklingsavdelingen - Alexander Øren, Erik Mykland og Adolfo Rodriguez.