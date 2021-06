Slår alarm etter nedstemt kunstgressforslag: – Må muligens utsette oppstarten for de yngste

Per Christian Osmundsen i Donn varsler alvorlige konsekvenser om kommunen ikke bevilger nok penger til rehabilitering av kunstgress. Onsdag skal han i møte med formannskapet for å fortelle om krisesituasjonen på Lund.

Daglig leder i Donn, Per Christian Osmundsen, reagerer på at Bystyret i Kristiansand nedstemte forslaget om å bevilge 20 millioner kroner årlig til rehabilitering av kunstgress. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: – Jeg mister jo nattesøvnen at dette. Det er så fortvilende, sier Per Christian Osmundsen.

Donns daglige leder møter Fædrelandsvennen på en regntung Kristiansand Stadion mandag formiddag.

Osmundsen peker ned på en liten hvit kunstgressflekk som har blitt lappet sammen på den ene 16-meteren på Kristiansand Stadion.

– Dette er den nyeste kunstgressbanen i Kristiansand sentrum, sier han sarkastisk og oppgitt.

Reagerer på nedstemt forslag

Etter at forslaget om 20 millioner kroner til rehabilitering av kunstgress ble nedstemt i Bystyret forrige uke, er Osmundsen redd for at det kan få alvorlige konsekvenser for idretten på Lund.

– Jeg ble veldig overrasket over at det ble nedstemt, sier han, og utdyper:

– Det kan få konsekvenser for Donn og idretten på Lund. Vi er i en krisesituasjon med tanke på bane og kvalitet. Hvis det blir ytterligere utsettelser på grunn av dette, så tør jeg ikke si hvor lenge vi kan spille fotball her, sier Osmundsen, mens han peker utover kunstgresset på Kristiansand Stadion, som bader i pøsregn.

Onsdag ettermiddag skal Osmundsen delta på et møte i formannskapet i Kristiansand for å beskrive situasjonen på Lund.

– Der skal jeg uttrykke disse bekymringene. Jeg skal snakke i fem minutter, som jo ikke er nok, sier han.

Donn har ifølge Osmundsen ca. 700 medlemmer i fotballavdelingen. På grunn av lite kapasitet har det gått hardt utover den fem år gamle banen på Kongsgård.

– Den er fem år, men ser ut som den er 10 år, sier han.

Hvis det blir ytterligere utsettelser på grunn av dette så tør jeg ikke si hvor lenge vi kan spille fotball her, sier Osmundsen. Foto: Kjartan Bjelland

Det er ikke bare Osmundsen og Donn som reagerer på det nedstemte forslaget.

– Jeg fryktet jo at det ville skje. Jeg trodde at de hadde skjønt realiteten, men det virker jo ikke slik. Vi er inne i en anleggskrise i Kristiansand, sier Fløys fotballeder, Knut Ove Kristiansen.

Daglig leder i Randesund, Øystein Konradsen, håper at politikerne vil bevilge økt støtte neste gang.

– Jeg vet at det er vilje hos de fleste partiene. Jeg har stor tro på at midlene vil komme i budsjettforhandlingene i desember, sier Konradsen.

– Får minst 25 millioner til kunstgress

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), sier til Fædrelandsvennen at det satses knallhardt på kunstgress.

– I budsjettet til koalisjonen for 2021 la vi inn fire millioner, hvor det var seks fra før. Så la administrasjonen inn ytterligere 10 millioner. Derfor var det meningsløst å godkjenne forslaget i Bystyret forrige uke, sier Skisland.

Ordføreren opplyser samtidig at koalisjonen allerede onsdag kommer til å fremme et forslag om å øke støtten med ytterligere fire og en halv million kroner i tertialen.

– Det legges av minst 25 millioner kroner til kunstgress i 2021. Vi er i tett dialog med idrettsetaten og det skal legges ut anbud til fem baner enten rett før eller etter sommeren, sier Skisland.

– Er Kristiansand Stadion en av disse fem banene?

– Det er jeg nesten helt sikker på, svarer Skisland.

På spørsmål om Skisland tror det er realistisk at den årlige støtten til rehabilitering av kunstgress kan havne på rundt 20 millioner kroner de neste årene, svarer han:

– Jeg tenker at det vil havne i det området.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier til Fædrelandsvennen at det vil bli satt av minst 25 millioner kroner til kunstgress i 2021. Foto: Kjartan Bjelland

– Kan hende vi må utsette oppstarten

I tillegg til frykten for ytterligere utsettelser er Osmundsen bekymret over hvilke konsekvenser byggingen av nye Wilds Minne skole på Lund vil ha for Kristiansand Stadion.

Ifølge Osmundsen vurderes det å sette opp midlertidige lokaler på treningsbanen på Gamle Stadion, mens man bygger den nye skolen.

– Lander det en skole der må vi enten gi et dårligere treningstilbud til samtlige kull, eller så må vi utsette oppstarten til de yngste kullene med ett eller to år. Da kan det hende at de begynner å spille andre steder, eller flytter andre steder, sier Osmundsen.

– Det vil få større konsekvenser for oss enn pandemien, legger Osmundsen til.

Idrettssjef i Kristiansand kommune, Øystein Glad, er i dialog med prosjektstaben for nye Wilds Minne skole. Han mener det er prematurt å kommentere mulig plassering av midlertidig skole.

– Det er virkelig ingenting som er bestemt, sier Glad.