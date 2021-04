Denne TIL-utgaven «skremmer» Glimt-toppene

KOMMENTAR: Bare en treningskamp, sa Runar Espejord. Han har selvsagt rett, men likevel betyr de 90 minuttene som ble spilt på Aspmyra søndag så mye mer.

Grusomme opplevelser i Bodø har de fleste hatt i 2020. For TILs del må vi spole halvannet år tilbake i tid, til slutten av september 2019. Da ble TIL ydmyket på samme sted, som de søndag formiddag kom spaserende inn for første gang siden 0-4-tapet. Og noen få timer senere kunne reise hjem med 1–1 i charter-bagasjen, samt forsterket tro og selvtillit.

TIL-sjef Gaute Helstrup har i vinter egenhendig måket snø på Alfheim, plukket opp kjegler etter øvelsene og tatt buss til Senja for å se at en treningskamp ble avlyst. På samme vis som TIL vinteren før 1986-sesongen løp i snøskavlene på Tromsøya, har «Gutan» i vinter hatt ganske så langt fra optimale forhold. Kansellerte treninger, ingen utenlandsreiser, og få økter med den viktige 11 mot 11-trening, alt dette viktig for å bli klar til seriestart.

Så har de fleste også hørt historien om hvordan Glimt har hatt et helt annet utgangspunkt i vinter, der de sendte hele A-laget ned til Spania i 39 dager til en pris på 3,5 millioner kroner. Det etter en sesong der de vant Eliteserien så suverent som ingen har gjort før dem, og plusset på bortimot 100 millioner kroner på konto etter spillersalg.

Hadde du tilfeldig kommet inn på Aspmyra søndag, og skulle vurdert hva som skilte lagene, ville svaret trolig blitt at det egentlig var ganske jevnt. Bare det i seg selv er en seier i seg selv for TIL. Glimt-laget vant tross alt 17 av 17 offisielle kamper som ble spilt på Aspmyra i 2020. «Gutan» spilte ikke engang i samme divisjon.

Like festlig var det når de 600 tilskuerne ble stillere og stillere utover i kampen. Litt pliktskyldigst klapping kom det riktignok da laget deres gikk opp i ledelsen rett før pause. Forventningene var ikke at et nyopprykket TIL-lag skulle spille jevnt med Glimt i 90 minutter, og i hvert fall ikke utlikne på «selveste Aspmyra».

Noen vil sikkert innvende at dette bare var en treningskamp, og det er så klart helt riktig. Men tempoet, og følelsen jeg fikk av å sitte på tribunen, var at dette ikke var den vanlige, dølle opplevelsen en slik kamp ofte er.

Her ble det delt ut etterslenger, potensielle straffesituasjoner, knallharde dueller og rødt kort. Likevel viktigst for TILs del, et bevis på at de stor sett klarte å stenge ned «Hele Norges» Glimt-maskineri. På tribunen ristet folk etter hvert på hodet, ettersom TIL frustrerte et vinnervant hjemmelag som åpenbart spiller uten spiss om dagen etter salget av Kasper Junker og skaden til Erik Botheim.

Han som kunne blitt svaret på Glimts spissproblemer i vinter, spiller derimot på TIL. Da jeg snakket med Runar Espejord ved den provisoriske pressesonen, ble det ingen minneverdig tirade som etter kampen i 2019. Heller en lettelse, både for egen del og lagets del. Espejord poengterte likevel noe viktig, slik at ingen skal tro at resultatet på så enkelt vis blir det samme, når TIL reiser ned til serieåpningen på samme sted nøyaktig tre uker etter søndagens kamp.

– Jeg tipper det blir noe helt annet da. Vi skal ikke lure oss selv. Begge lagene vet at dette var en treningskamp, sa Espejord noen minutter etter kampslutt.

Andre i TIL så litt annerledes på betydningen av det som skjedde på Aspmyra søndag.

– Det er kort tid til serien begynner, og vi behandler disse kampene ganske likt som vi vil gjøre med seriekampene når de begynner, med inngang og fokus, sa Gaute Helstrup til iTromsø.

Og da jeg traff en sentral Glimt-leder et par timer senere skinte det igjennom at han var overrasket og litt skremt, over hvor gode TIL hadde vært til å stenge ned Glimts nå tannløse angrep.

Ikke for å overdrive den tolkningen, jeg tror Glimt-sjefene sover godt om natta også de neste ukene. Så vet også jeg at denne overskriften på denne teksten for noen kan virke litt dramatisk, TIL kan tross alt tape stort mot Glimt i serieåpningen. Så, skremt eller ikke, seriemesteren fikk noe å tenke på.

– Dette laget klarer seg helt fint i Eliteserien, hvis de holder de viktige spillerne skadefri, sa vedkommende videre om «Gutan».

Både måten TIL fremsto på, og resultatet som fulgte med, kunne åpenbart vært langt verre. Når Helstrup de neste par ukene tar med laget sitt for å møte Rosenborg og Vålerenga i nye treningskamper, vil det være med en viktig mestringsfølelse kun en slik opplevelse kan gi.

– Klart noe vi kan gjenskape dette i serieåpningen. Glimt tror jeg har samme inngang som oss, med å få en best mulig prestasjon og resultat. Så vil dem lære litt av denne kampen, og det vil vi også gjøre, sa Gaute Helstrup.

Tilbake på Aspmyra 9. mai vil det sitte en uro i publikum. Og allerede der har TIL nådd lengre enn de fleste andre gjorde i fjor.

