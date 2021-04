Klopp etter nytt poengtap: – Fortjente ikke å spille Champions League i dag

(Liverpool-Newcastle 1–1 og West Ham - Chelsea 0–1) For andre gang denne uken snublet Liverpool mot slutten av kampen. Manager Jürgen Klopp er klar på at laget må lære av det for å kunne kvalifisere seg til Champions League.

SNUBLET: Liverpool-spillerne måtte nøye seg med ett poeng lørdag. Foto: Clive Brunskill / Pool GETTY

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Istedenfor å være i førersetet om den viktige fjerdeplassen med fem runder igjen, er Liverpool nå fire poeng bak Chelsea på 4. plass og ett poeng bak West Ham på 5. plass.

– Dette var en sekspoenger, fastslår Chelsea-sjef Thomas Tuchel etter 1–0-seieren over West Ham.

– Gutta er veldig, veldig glade i garderoben.

Stemningen var ikke den samme i Liverpool-garderoben. Med tre minutter igjen av mandagens kamp mellom Leeds og Liverpool, utlignet Diego Llorente for Leeds og sørget for at det ble uavgjort. Lørdag var det Newcastle som utlignet sent - denne gang med Joe Willock fem minutter på overtid etter at Callum Wilson hadde fått et mål annullert av VAR tre minutter tidligere.

– Jeg kan ikke se at vi i dag fortjente å spille Champions League neste år. Om fem kamper får man se hva vi kan gjøre. Vi har noen dager før vi spiller Manchester United. Vi lærer eller så spiller vi ikke Champions League neste sesong, sier Jürgen Klopp i et intervju med BT Sport etter lørdagens kamp.

Liverpool-spiller Thiago Alcântara ble byttet ut mot slutten av lørdagens kamp mot Newcastle og måtte se de dramatiske sluttminuttene fra benken.

– Vi har ikke ord for å beskrive hvor skuffet vi er, sier han til BT Sport.

– Dette endrer ikke at vi ønsker å vinne og at vi ønsker å være i Champions League, men for å klare det, så må vi fortjene å være der, sier spanjolen.

Klopp uttrykte misnøye med at laget ikke klarte å punktere kampen etter å ha spilt seg til den ene store sjansen etter den andre og samtidig ikke klarte å beholde kontrollen på kampen mot slutten.

– Hvis du sløser med sjansene dine, hvordan skal du vinne en fotballkamp, spør Klopp retorisk overfor BBC.

– Frustrasjonen er på 150 prosent for øyeblikket. Jeg vil finne en vei tilbake, men for øyeblikket er det hardt. Det er vanskelig å takle det, men vi må takle det, sier Klopp.

SLITER: Etter forrige sesongs ligagull, har 2020/21-sesongen utviklet seg til å bli en kamp for å komme inn blant de fire beste i Premier League for Liverpool. Foto: David Klein / POOL / REUTERS POOL

Thomas Tuchel hadde lagt en god taktikk mot formsterke West Ham. Det ble med Timo Werners ene scoring, men tyskeren innrømmer at han burde ha scoret to.

– Dette er en stor seier for oss i kampen om å bli topp 4, sier matchvinneren til Sky Sports.

Men mens Chelsea skal ut i en vrien Champions League-semifinale mot Real Madrid i midtuken, kan Liverpool nå konsentrere seg fullt og helt om å forberede seg til møtet med Manchester United neste søndag. Det er en kamp som kan vise seg å bli en kamp Liverpool mer eller mindre er nødt til å vinne for å ha håp om en plassering blant de fire beste denne Premier League-sesongen.

West Ham-manager David Moyes har ikke gitt opp Champions League-spill og sier til Sky Sports:

– Vi er i en anstendig posisjon, og det er kamper igjen å spille. Forhåpentligvis klarer vi å komme til en eller annen form for europeisk fotball. Jeg kommer fortsatt til å gjøre alt for at vi skal klare Champions League.