Skjebnedag i VM: Slik ser de lokale spillerne på muligheten

Kristian Bjørnsen og co. flørter med skikkelig fiasko.

Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP

Espen Hartvig, NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rogalandsgjengen spiller for livet i håndball-VM søndag, men de kan bli slått ut mens de sitter foran TV-skjermen på hotellet i utkanten av Kairo.

I så fall vil det være en kjempenedtur og fiasko for Norge.

Det er mange eventualiteter før siste runde i hovedrunden. Norge starter sin kamp klokken 18.00 og går garantert videre med seier over Island - kombinert med at Frankrike ikke taper for Portugal senere på kvelden (kampstart 20.30).

Det norske laget kan også avansere med uavgjort og tap, men igjen avhenger det da at portugiserne ikke får med seg særlig mye mot Frankrike.

Det er også andre mer usannsynlige scenarioer i toppen av tabellen.

– Først og fremst må vi gjøre jobben vår. Klarer vi det, må vi bare krysse fingrene for at Frankrike hjelper oss. Vi får ikke gjort noe med den kampen, sier Kristian Bjørnsen til NTB.

Les også TV3-ekspert mener lokal håndballprofil blir viktig i VM: – Avhengig av Gøran om vi vil vinne gull

– Vi må bruke den samme oppskriften som før kampen mot Algerie (norsk storseier fredag). Da klarte vi å fokusere på oss selv. Det må vi også søndag da vi møter Island som er et kjempegodt håndballag. Så får vi bare se etter hvert, sier Gøran Johannessen.

Tviler

Alexander Blonz var ikke fornøyd med eget spill mot Algerie selv om han scoret sju ganger. Han tviler på at han får spille mye mot Island.

– Det var ikke så veldig bra av meg, men heldigvis løste det seg litt mot slutten, sier Blonz.

Gøran Johannessen Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / AFP

Det ligger an til at veteranen Magnus Jøndal er tilbake på venstrevingen mot Island.

– Vi må bare gjøre jobben, og så får det bli som det blir, sier Blonz.

Den fjerde rogalendingen i troppen, keeper Espen Christiansen, har ikke vært i kamptroppen hittil i mesterskapet. Bare sykdom eller skade hos Torbjørn Bergerud eller Kristian Sæverås inn mot Island-kampen, kan sende ham inn på laget i skjebneoppgjøret.

Fakta

Norges mesterskapsfasit i håndball for menn med Christian Berge som landslagssjef:

2015 VM: Ikke kvalifisert

2016 EM: 4

2016 OL: Ikke kvalifisert

2017 VM: Sølv

2018 EM: 6

2019 VM: Sølv

2020 EM: Bronse