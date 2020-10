Tøff bortekamp for Viking: – Vi viser stor utvikling

Helgi Hildarson Høydal ble Vikings toppscorer, og spesielt hans seks scoringer etter pause var imponerende. Foto: Svein Hagen

Viking gjorde en god bortekamp mot Haslum, selv om det ble tap. Det viser med all tydelighet at det er store muligheter til å plukke mer poeng i tiden som kommer for det unge Viking-laget.